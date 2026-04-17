Vườn thanh long tại Đồng Tháp xanh tốt, năng suất cao trong mùa khô hạn

Cũng như nhiều nhà vườn trồng cây thanh long tại địa phương, từ tờ mờ sáng, anh Nguyễn Văn Lượm (ấp Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc) ra vườn cầm vòi phun tưới nước cho 0,5 ha đất trồng cây thanh long. Nhờ đủ nguồn nước ngọt nên vườn cây xanh tốt, đang ra nụ. Anh Lượm chia sẻ: “Kênh mương ở đây nước rất đầy đủ, mùa nắng này mình tưới nước thường xuyên và phủ rơm cho mát gốc. Nói chung mùa nắng cây ít bệnh, mùa mưa bệnh nhiều hơn, nếu mình tưới đủ nước trái sẽ lớn".

Còn anh Huỳnh Văn Liêm, ấp Đăng Phong, xã Tân Thuận Bình, có hơn 01 ha đất trồng cây thanh long cũng cho biết, mùa khô năm nay nguồn nước ngọt dồi dào, cây xanh tốt: “Kênh cầu Cựa Gà nước đầy đủ, tưới ngon lành. Vườn cây thanh long của tôi ngày nghỉ ngày tưới, tôi còn phủ rơm cho có độ ẩm để mình giảm tưới lại, mùa nắng cây ít bệnh, xanh tốt lắm".

Nhà vườn tích cực phun tưới nước cho cây thanh long tươi tốt

Nhiều nông dân đầu tư hệ thống phun tưới tự động để giảm nhân công lao động và tiết kiệm nước

Nhờ hệ thống cống đập ven kênh Chợ Gạo và sông Tiền vận hành theo hướng ngăn mặn, trữ ngọt nên đến thời điểm này vùng trồng chuyên canh cây thanh long của tỉnh Đồng Tháp không có nước mặn xâm nhập, nguồn nước ngọt trong kênh nội đồng khá dồi dào. Hiện tại, mực nước trong kênh trục chính trong dự án Bảo Định là +0,5 mét, còn vùng Gò Công dao động từ 0,25 - 0,3 m. Công tác ngăn mặn, tích trữ nước ngọt đang thực hiện nghiêm túc đến khi vào mùa mưa.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tiền Giang cho biết thêm: “Vùng dự án Bảo Định nguồn nước đang đảm bảo vì cống Gò Cát và Bảo Định đang lấy nước ngọt ổn định, liên tục. Mặn hiện tại chưa xâm nhập qua cửa sông Bảo Định, chưa tới biên độ 1 gam/lít. Còn vùng Gò Công thì cống Xuân Hòa đang lấy gạn liên tục".

Nhà vườn phủ rơm vào gốc cây thanh long để "chống hạn"

Để đảm bảo nước ngọt cho vườn cây thanh long, nhà vườn lắp đặt hệ thống mô-tơ điện bơm nước từ kênh nội đồng hoặc ao trữ, phun trực tiếp vào gốc cây; bơm nước vào đầy mương vườn và dùng rơm rạ, cây lục bình... phủ kín gốc để giữ độ ẩm, giảm bốc hơi nước. Gần đây, nhiều nhà vườn còn đầu tư hệ thống bơm tưới tự động bằng các béc phun xoay vòng quanh cây thanh long. Biện pháp này vừa tiết kiệm nước, vừa phun nước khắp cành, bẹ cây thanh long, giúp cây không bị vàng, cháy do nắng nóng.

Ông Trương Hữu Hiếu, nhà vườn trồng cây thanh long ở ấp Nhật Tân, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hơn 10 năm áp dụng hệ thống phun tưới tự động, giảm công lao động, chi phí canh tác. Ông Hiếu chia sẻ: “Tôi từ trước đến giờ khi trồng cây thanh long là tưới kiểu này. Nó giảm chi phí, công cán làm, khỏi phải thuê mướn người tưới tốn tiền. Khu này nước quanh năm đều đủ, mình đầu tư, nếu có đường ống cái sẵn chỉ tốn khoảng 5 triệu đồng/công đất"- Ông Hiếu cho biết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, hiện nay độ mặn trên sông Tiền có chiều hướng giảm và vào giữa tháng 5 tới sẽ bước vào mùa mưa chính thức. Do đó, đến thời điểm này có thể khẳng định tình hình khô hạn, xâm nhập mặn chưa ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp; đặc biệt vườn cây thanh long vẫn tốt tươi, trĩu quả. Tuy nhiên ở một vài tuyến kênh nội đồng tồn tại tình trạng cây lục bình, rác rưởi, cỏ dại mọc um tùm đã làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước và ô nhiễm nguồn nước.

Dù vào mùa nắng hạn nhưng cây thanh long vẫn ra hoa kết trái

Diện tích toàn vùng trồng thanh long của tỉnh Đồng Tháp hiện gần 9.400 ha, cho sản lượng hơn 270.000 tấn. Cây thanh long được nông dân tập trung trồng nhiều ở xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An; trong đó có khoảng 7.900 ha diện tích ở giai đoạn cho trái, 2.300 ha được nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP.

Thanh long có ưu điểm dễ trồng, sau 2 năm cho trái, năng suất cao và cho thu hoạch gần như quanh năm. Đặc biệt, cây này có khả năng chịu khô hạn cao, có thể thích nghi với độ mặn khoảng 0,5 gam/lít.

Trái thanh long mùa khô đang tăng giá, nhà vườn phấn khởi

Thời gian qua, dù giá cả thị trường có biến động do nhu cầu xuất khẩu nhưng cây thanh long ở tỉnh Đồng Tháp vẫn ổn định diện tích, xanh tốt, cho trái quanh năm. Nhờ chủ động trong khâu bơm tưới, trữ nước ngọt của nhà vườn, chính quyền và ngành chức năng địa phương nên không có diện tích nào bị thiệt hại do khô hạn, xâm nhập mặn, người trồng cây thanh long ổn định cuộc sống. Ở thời điểm khô hạn này, vườn cây thanh long vẫn cho thu hoạch, năng suất cao và giá dao động từ 15-18 nghìn đồng/kg. Mỗi kg trái thanh long cho lãi khoảng 5 nghìn đồng, nên nhà vườn phấn khởi.