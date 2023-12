Vướng mặt bằng, Dự án liên kết vùng miền Trung địa phận Quảng Nam chậm tiến độ

Bà Thân Thị Nga và hàng trăm hộ dân sống tại thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trông chờ Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam từ rất lâu. Từ ngày khởi công dự án, người dân ở đây vui mừng khi Nhà nước đầu tư làm mới tuyến đường khang trang, rộng rãi.

Do vướng mắc trong kiểm kê tài sản, bồi thường cây cối, vật kiến trúc nên bà Nga và một số hộ dân tại xã Tiên Phong chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng: “Tôi rất muốn bàn giao mặt bằng để thi công dự án nhanh nhất để có đường mới đi lại, nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo quyền lợi đôi bên. Tôi mong chính quyền địa phương xem xét lại, kiểm kê sao cho đầy đủ và phù hợp thì tôi sẵn sàng đồng thuận. UBND xã Tiên Phong có mời tôi làm việc, động viên tôi sớm bàn giao mặt bằng nhưng tôi mong cần làm sao cho hợp lý đối với mọi người dân bị ảnh hưởng”.

Nhà bà Thân Thị Nga, thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước nằm trong hành lang Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam đi qua xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam dài 4,5 km, có 242 hộ ở xã này bị ảnh hưởng. Đây là trục đường chính nối các xã của huyện Tiên Phước nhưng từ lâu đã xuống cấp trầm trọng, đường chật hẹp, nền đường chi chít ổ voi, ổ gà… từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đang vào mùa mưa, việc đi lại, giao thương của người dân vô vàn khó khăn khi nước mưa đọng lại các ổ voi, ổ gà thành vũng lớn.

Ông Võ Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước thông tin, hiện đã có 1 km trên chiều dài 4,5 km dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. UBND xã Tiên Phong tiếp tục công khai phương án bồi thường đối với 1 km tiếp theo với tổng kinh phí bồi thường gần 7 tỷ đồng. Ông Võ Xuân Anh cho biết, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm hơn so với kế hoạch đặt ra: “Hiện một số hộ dân có nhà liền kề với công trình giao thông nhưng nếu bồi thường cả ngôi nhà thì vướng quy định nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong vận động chủ hộ thống nhất phương án di dời nhà và vật kiến trúc. Xã đang tiếp tục vận động. Mới chỉ giải phóng mặt bằng được 30%, chậm hơn so với tiến độ”.

Người dân gặp khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hoá do đường xuống cấp

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam là công trình giao thông cấp 2 với 2 đoạn chính đi qua 5 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam gồm: thành phố Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My; tổng chiều dài toàn tuyến là 31,85 km. Công trình giao thông này có điểm đầu ở nút giao với đường tỉnh 613B, tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và điểm cuối tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Từ tháng 7 vừa qua, sau khi khởi công dự án, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo 5 huyện, thành phố có dự án đi qua đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: do vướng mắc trong thủ tục đất đai khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nên việc bàn giao mặt bằng trên địa bàn huyện chậm tiến độ: “Chúng tôi thành lập Ban Chỉ đạo về bồi thường, giải phóng mặt bằng với sự tham gia của Thường trực Huyện uỷ, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc quyết liệt, vận động người dân. Nhiều hộ dân rất ủng hộ, đồng thuận tháo gỡ vật kiến trúc, hiến đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, nhiều hộ dân chưa thực sự đồng tình. Ngoài ra còn nhiều khó khăn trong giá bồi thường rồi xác định nguồn gốc đất”.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua khẩn trương rà soát, xác định nguồn gốc đất, kiểm kê cây trồng, vật kiến trúc để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các đơn vị, địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chủ động xây dựng phương án tái định cư tại chỗ đối với những nơi đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam - chủ đầu tư dự án cho biết, hiện nay, mặt bằng đã bàn giao ít, không đáp ứng được tiến độ theo biên bản cam kết giữa các bên tại lễ khởi công dự án này. Đơn vị phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đến 30/4/2024 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thi công dự án.

“Phấn đấu đến thời điểm 30/4/2024 thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thi công dự án. Hiện nay, mặt bằng đã bàn giao quá ít, không đáp ứng được tiến độ theo biên bản cam kết giữa các bên tại lễ khởi công dự án này. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo 5 huyện, thành phố có dự án đi qua tăng cường cán bộ tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, thủ tục làm các khu tái định cư hơi lâu do vướng quy hoạch khu kinh tế Chu Lai” - ông Nguyễn Thanh Tâm nói.

Đường xuống cấp, hư hỏng, nhiều ổ voi, ổ gà

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy giao thương hàng hoá khu vực đồng bằng và miền núi, vận chuyển các sản phẩm nông lâm nghiệp phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung và ngược lại.