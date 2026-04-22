Vượt mốc 2 tỷ USD, xuất khẩu rau quả tăng 22% so với cùng kỳ

Trong quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 1,53 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3 đạt 532,21 triệu USD, tăng mạnh so với tháng trước và tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số theo năm.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu toàn ngành đã đạt gần 2,06 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế đối với nông sản Việt vẫn duy trì ổn định.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm 54% tổng kim ngạch, ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%...