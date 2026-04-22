  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vượt mốc 2 tỷ USD, xuất khẩu rau quả tăng 22% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 17:52, 22/04/2026
VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bức tranh chung của xuất khẩu nông lâm, thủy sản qua 4 tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 1,53 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3 đạt 532,21 triệu USD, tăng mạnh so với tháng trước và tiếp tục duy trì mức tăng 2 con số theo năm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu toàn ngành đã đạt gần 2,06 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế đối với nông sản Việt vẫn duy trì ổn định.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm 54% tổng kim ngạch, ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%...

Giải pháp "cứu" xuất khẩu rau quả lao dốc

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả trong những tháng đầu năm 2025 giảm do nhiều lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm dịch, nhất là tại thị trường Trung Quốc. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy định kỹ thuật quốc tế.

Xuất khẩu rau quả kỳ vọng phục hồi trong nửa cuối năm 2025

VOV.VN - Tăng trưởng mạnh trong tháng 6 đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm đạt 3,1 tỉ USD. Những tín hiệu tích cực đang tạo kỳ vọng bứt phá cho xuất khẩu rau quả trong nửa cuối năm 2025.

Chỉ 15 ngày 'ôm' về 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả làm được điều khó tin

Gần 650 triệu USD là con số doanh nghiệp xuất khẩu rau quả thu về trong 15 ngày đầu tháng 9. Đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử, đưa rau quả lên top 1 ngành nông nghiệp, vượt qua mặt hàng gỗ và thủy sản.

