中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WB đánh giá Việt Nam là điển hình về khả năng biến thách thức thành cơ hội

Thứ Năm, 12:02, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam là một điển hình về khả năng thích ứng và biến thách thức thành cơ hội để thúc đẩy cải cách nội tại.

Trong Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực công bố ngày 8/4, WB dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương (EAP) sẽ giảm từ mức 5% của năm 2025 xuống còn 4,2% vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường kinh tế toàn cầu kém thuận lợi và đà giảm tốc kéo dài của Trung Quốc.

Cụ thể, tăng trưởng của Trung Quốc được ước tính giảm từ 5% năm 2025 xuống còn 4,2% năm 2026 và 4,3% năm 2027. Nền kinh tế lớn nhất khu vực tiếp tục đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu, bao gồm nhu cầu nội địa suy yếu, thị trường bất động sản trì trệ và xuất khẩu chịu sức ép từ tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Đối với các nền kinh tế EAP ngoài Trung Quốc, WB dự báo tăng trưởng sẽ giảm xuống 4,1% vào năm 2026 trước khi phục hồi lên khoảng 5% vào năm 2027, khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và mức độ bất ổn giảm bớt.

Riêng Việt Nam, WB dự báo mức tăng trưởng lần lượt 6,3% và 7,7% cho năm 2026 và 2027 - mức tăng trưởng thuộc diện cao nhất trong khu vực. Theo WB, đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 đóng vai trò là nền tảng quan trọng, giúp Việt Nam giảm thiểu tác động từ các “cơn gió ngược” toàn cầu.

wb danh gia viet nam la dien hinh ve kha nang bien thach thuc thanh co hoi hinh anh 1

Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và cải thiện chất lượng thể chế, qua đó giúp các chính sách hỗ trợ theo mục tiêu phát huy hiệu quả rõ rệt hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Đáng chú ý, trước đó, WB từng ước tính Việt Nam có thể là một trong những nền kinh tế chịu tác động mạnh từ các rào cản thuế quan mới của Mỹ, với mức suy giảm tăng trưởng lên tới 1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy khả năng thích ứng của Việt Nam đang tốt hơn dự kiến.

Ông Aaditya Mattoo, Giám đốc Nghiên cứu của WB, nhận định trong khi một số quốc gia thuộc khu vực có dấu hiệu chững lại hoặc rơi vào tình trạng mất đà cải cách, thì Việt Nam lại nổi lên như một ví dụ tiêu biểu về việc chủ động cải cách để ứng phó với thách thức. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhờ những cải cách đang được triển khai trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất chế tạo, năng suất lao động đã có sự cải thiện rõ rệt.

kinh te.jpg

Dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam của WB

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam năm 2025, trong đó khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư công, kiểm soát rủi ro trong hệ thống tài chính, và thúc đẩy các cải cách cơ cấu.

PV/VOV.VN
Tag: WB Việt Nam biến thách thức thành cơ hội Ngân hàng Thế giới cải cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6,8% trong năm nay
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,8% trong năm 2025 và 6,5% trong năm 2026.

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (23/4) đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, từ đó đưa nhận định, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp