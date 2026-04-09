WB đánh giá Việt Nam là điển hình về khả năng biến thách thức thành cơ hội

Trong Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực công bố ngày 8/4, WB dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương (EAP) sẽ giảm từ mức 5% của năm 2025 xuống còn 4,2% vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường kinh tế toàn cầu kém thuận lợi và đà giảm tốc kéo dài của Trung Quốc.

Cụ thể, tăng trưởng của Trung Quốc được ước tính giảm từ 5% năm 2025 xuống còn 4,2% năm 2026 và 4,3% năm 2027. Nền kinh tế lớn nhất khu vực tiếp tục đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu, bao gồm nhu cầu nội địa suy yếu, thị trường bất động sản trì trệ và xuất khẩu chịu sức ép từ tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Đối với các nền kinh tế EAP ngoài Trung Quốc, WB dự báo tăng trưởng sẽ giảm xuống 4,1% vào năm 2026 trước khi phục hồi lên khoảng 5% vào năm 2027, khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và mức độ bất ổn giảm bớt.

Riêng Việt Nam, WB dự báo mức tăng trưởng lần lượt 6,3% và 7,7% cho năm 2026 và 2027 - mức tăng trưởng thuộc diện cao nhất trong khu vực. Theo WB, đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 đóng vai trò là nền tảng quan trọng, giúp Việt Nam giảm thiểu tác động từ các “cơn gió ngược” toàn cầu.

Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và cải thiện chất lượng thể chế, qua đó giúp các chính sách hỗ trợ theo mục tiêu phát huy hiệu quả rõ rệt hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Đáng chú ý, trước đó, WB từng ước tính Việt Nam có thể là một trong những nền kinh tế chịu tác động mạnh từ các rào cản thuế quan mới của Mỹ, với mức suy giảm tăng trưởng lên tới 1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy khả năng thích ứng của Việt Nam đang tốt hơn dự kiến.

Ông Aaditya Mattoo, Giám đốc Nghiên cứu của WB, nhận định trong khi một số quốc gia thuộc khu vực có dấu hiệu chững lại hoặc rơi vào tình trạng mất đà cải cách, thì Việt Nam lại nổi lên như một ví dụ tiêu biểu về việc chủ động cải cách để ứng phó với thách thức. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhờ những cải cách đang được triển khai trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất chế tạo, năng suất lao động đã có sự cải thiện rõ rệt.