Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-XPHC về việc xử phạt 55 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam.

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Lô B4, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Bắc), phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Qua công tác kiểm tra và căn cứ biên bản vi phạm hành chính do cơ quan chức năng lập ngày 09/4/2026, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm: Không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo đúng điều kiện trong văn bản thỏa thuận và giấy phép môi trường của Khu công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom tập trung.

Trụ sở Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Cụ thể, kết quả phân tích mẫu nước thải lấy ngày 19/3/2026 cho thấy thông số Tổng Photpho là 7,45 mg/l, vượt 1,24 lần so với tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào (6 mg/l) theo Giấy phép môi trường số 148/GPMT-BTNMT.

UBND phường Tiền Phong giao ông Jiang Haiying (Quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.

Đồng thời, UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-XPHC về việc xử phạt 55 triệu đồng do vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông do đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép vào hệ thống thu gom của Khu công nghiệp.

Trụ sở Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông (địa chỉ tại Lô B4 - A, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, khu phía Bắc, phường Tiền Phong ) đã thực hiện hành vi vi phạm: Không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư hạ tầng và giấy phép môi trường trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Cụ thể, kết quả phân tích mẫu nước thải lấy tại vị trí sau hệ thống xử lý của Công ty trước khi hòa vào hệ thống thu gom chung của Khu công nghiệp (lấy mẫu ngày 11/3/2026) cho thấy thông số Kẽm là 148,4 mg/l. Đối chiếu với tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp theo Giấy phép môi trường (thông số Kẽm quy định là 3 mg/l), hàm lượng này đã vượt 49,47 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

UBND phường Tiền Phong giao cho ông Nguyễn Văn Thán, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.