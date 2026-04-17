Xả nước thải vượt quy chuẩn, 2 doanh nghiệp ở KCN Bắc Ninh bị phạt nặng

Thứ Sáu, 15:52, 17/04/2026
VOV.VN - Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam và Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông có địa chỉ tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, phường Tiền Phong (Bắc Ninh) bị xử phạt nặng.

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-XPHC về việc xử phạt 55 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam.

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Lô B4, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Bắc), phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Qua công tác kiểm tra và căn cứ biên bản vi phạm hành chính do cơ quan chức năng lập ngày 09/4/2026, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm: Không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo đúng điều kiện trong văn bản thỏa thuận và giấy phép môi trường của Khu công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom tập trung.

xa nuoc thai vuot quy chuan, 2 doanh nghiep o kcn bac ninh bi phat nang hinh anh 1
Trụ sở Công ty TNHH Yi Yin Energy Việt Nam tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Cụ thể, kết quả phân tích mẫu nước thải lấy ngày 19/3/2026 cho thấy thông số Tổng Photpho là 7,45 mg/l, vượt 1,24 lần so với tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào (6 mg/l) theo Giấy phép môi trường số 148/GPMT-BTNMT.

UBND phường Tiền Phong giao ông Jiang Haiying (Quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.

Đồng thời, UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-XPHC về việc xử phạt 55 triệu đồng do vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông do đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép vào hệ thống thu gom của Khu công nghiệp.

xa nuoc thai vuot quy chuan, 2 doanh nghiep o kcn bac ninh bi phat nang hinh anh 2
Trụ sở Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Theo nội dung Quyết định, Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông (địa chỉ tại Lô B4 - A, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, khu phía Bắc, phường Tiền Phong ) đã thực hiện hành vi vi phạm: Không xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư hạ tầng và giấy phép môi trường trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung.

Cụ thể, kết quả phân tích mẫu nước thải lấy tại vị trí sau hệ thống xử lý của Công ty trước khi hòa vào hệ thống thu gom chung của Khu công nghiệp (lấy mẫu ngày 11/3/2026) cho thấy thông số Kẽm là 148,4 mg/l. Đối chiếu với tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp theo Giấy phép môi trường (thông số Kẽm quy định là 3 mg/l), hàm lượng này đã vượt 49,47 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

UBND phường Tiền Phong giao cho ông Nguyễn Văn Thán, người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh xả nước thải trái phép Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng xử phạt nặng
Doanh nghiệp Trung Quốc bị xử phạt gần 600 triệu đồng vì xả thải trái phép
Doanh nghiệp Trung Quốc bị xử phạt gần 600 triệu đồng vì xả thải trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký văn bản xử phát 590 triệu đồng với hành vi xả chất thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường của công ty TNHH phát triển nhà đất Shun – Far.

Đổ trộm nước thải nguy hại, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng
Đổ trộm nước thải nguy hại, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 1,2 tỷ đồng đối với Chi nhánh Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigontel) do vi phạm về xả thải ra môi trường.

Xả nước thải vượt quy chuẩn, 1 doanh nghiệp ở Bắc Giang bị phạt gần 1 tỷ đồng
Xả nước thải vượt quy chuẩn, 1 doanh nghiệp ở Bắc Giang bị phạt gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty 45 thuộc Tổng công ty Đông Bắc, vì có hành vi xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần.

