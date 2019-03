Xoài đỏ Nhật Bản độc-đắt-lạ hút khách Việt

Giống xoài đỏ được trồng chủ yếu ở tỉnh Miyazaki (Nhật Bản), mùa thu hoạch cao điểm là tháng 5, 6 hằng năm. (Ảnh: CafeF) Tỉnh Miyazaki là tỉnh trồng xoài lớn thứ hai của Nhật Bản sau Okinawa. Xoài đỏ càng vào mùa thì trái sẽ càng to và ngọt. (Ảnh: Internet) Vừa mới đầu mùa nhưng xoài đỏ Miyazaki của Nhật Bản đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam với giá cao ngất ngưởng so với các loại xoài khác. (Ảnh: Vietnamnet) Một quả xoài trung bình nặng 400gr, giá khoảng 3 triệu đồng/kg. (Ảnh: Khoeplus24h) Loại xoài đỏ này có độ ngọt cao hơn 15% so với loại bình thường và hàm lượng dinh dưỡng rất cao như sắt, canxi và các chất chống ôxy hóa. (Ảnh: 24htinmoi) Đặc trưng của xoài đỏ là thịt nhiều, hạt nhỏ và đều có màu đỏ mà các loại xoài khác không có được. (Ảnh: Khoeplus24h) Do xoài đỏ Nhật Bản có giá đắt, lại chín sẵn, không bảo quản được lâu nên các cửa hàng tại Việt Nam thường chỉ xách về khi có khách đặt mua. (Ảnh: Khoeplus24h) Năm 2014, thế giới từng bất ngờ với cặp xoài đỏ Miyazaki bán đấu giá thành công 3.000 USD. Giá của những cặp xoài đỏ hảo hạng nhất tiếp tục tăng kể từ đó. (Ảnh: Vietnamnet)./.

