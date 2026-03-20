Xử lý 02 tàu cá khai thác thủy sản sai vùng quy định

Thứ Sáu, 17:08, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện 2 phương tiện khai thác thủy sản sai vùng quy định.

Rạng sáng ngày 20/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực cửa sông Ba Lai (thuộc vùng biển xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 2 phương tiện khai thác thủy sản vi phạm quy định pháp luật.

xu ly 02 tau ca khai thac thuy san sai vung quy dinh hinh anh 1
Một trong 2 tàu cá khai thác thủy sản sai quy định bị xử lý

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu cá mang số hiệu LA-3012-TS do ông Trần Chí Linh (sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng hình thức lưới rập tại tọa độ 10°00.155’N -106°49.543’E (khu vực ven bờ). Đồng thời, phát hiện tàu cá mang số hiệu BT-02220-TS do ông Phạm Thanh Tú (sinh năm 1980, đăng ký thường trú tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng hình thức lưới rê tại tọa độ 09°57.436’N - 106°44.787’E (khu vực ven bờ).

xu ly 02 tau ca khai thac thuy san sai vung quy dinh hinh anh 2
Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long tuyên truyền cho ngư dân khai thác thủy sản đúng quy định

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định cả 2 phương tiện trên đều thực hiện hành vi khai thác thủy sản sai vùng quy định. Hải đội Biên phòng 1 đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ phương tiện và ngư dân về các quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là quy định về vùng khai thác, nghề khai thác hợp pháp; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không khai thác sai vùng, sai tuyến, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: xử lý tàu cá vi phạm khai thác thủy sản sai vùng Hải đội Biên phòng 1 kiểm soát cửa sông Ba Lai vi phạm khai thác hải sản 2026 tàu cá LA-3012-TS
