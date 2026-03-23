Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vì buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng trước tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Chính phủ nghiêm cấm các hành vì buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dụ báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Các Bộ Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Công an; các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026, về tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước, thế giới gặp nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận để người dân biết, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Thủ tướng những vụ việc đột xuất, phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; đồng thời, kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.