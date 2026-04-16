Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 16:41, 16/04/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh siết chặt nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai phạm phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển tài nguyên.

Theo đánh giá, nhu cầu khoáng sản san lấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng mạnh để phục vụ các dự án giao thông, đô thị trọng điểm. Ngoài các mỏ được đấu giá quyền khai thác, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 44 khu vực khai thác không qua đấu giá đối với khoáng sản nhóm III và IV. Hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thực tế cho thấy, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành quy định, vẫn còn tồn tại tình trạng vi phạm trong khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Một số sai phạm đã được các cơ quan báo chí phản ánh, cho thấy tính chất phức tạp của lĩnh vực này.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý. Cụ thể, ngày 27/1/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Văn bản số 852/UBND-KTN về siết chặt quản lý hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tiếp đó, ngày 9/4/2026, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Căn cứ quy chế phối hợp giữa các ngành, lực lượng Công an thường xuyên đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát hoạt động của các doanh nghiệp sau khi được cấp phép, yêu cầu tuân thủ nghiêm nội dung giấy phép khai thác. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã được chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản cũng như hoạt động vận tải liên quan.

Toàn cảnh khu vực khai thác khoáng sản

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản 112 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy; xử lý 9 bến thủy nội địa vi phạm, tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước đạt 615 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh hiện đang thụ lý 4 vụ án liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (trong đó khởi tố mới 2 vụ), đồng thời tiếp tục xác minh 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản có thể phản ánh qua số điện thoại trực ban của Công an tỉnh Bắc Ninh để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Siết quản lý khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tại một số địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đang nổi lên tình trạng khai thác vượt trữ lượng, vượt phạm vi, độ sâu cho phép, vận chuyển đất san lấp sai vị trí được cấp phép. Thậm chí nhiều trường hợp lợi dụng việc san gạt mặt bằng, cải tạo đất ở, đất vườn để khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Gỡ vướng đất nông nghiệp và đất rừng, cắt giảm nhiều thủ tục khai thác khoáng sản

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản với đa số đại biểu tán thành.

Bắt giám đốc công ty khai thác khoáng sản trái phép ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt giam ông Nguyễn Văn Thấm - Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu vì liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép.

