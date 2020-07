Xuất khẩu cá tra có thể sẽ phục hồi vào quý 3/2020

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến giữa tháng 6 vừa qua, giá trị xuất khẩu cá tra sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, ngoại trừ thị trường Singapore và Anh. Đây là hai thị trường xuất khẩu hiếm hoi trong top 10 thị trường lớn vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương sau đại dịch Covid-19.

Xuất khẩu cá tra được kỳ vọng sẽ phục hồi trở lại vào quý 3 tới. (Ảnh minh họa: KT)

Đối với thị trường Trung Quốc - Hong Kong, tính đến nửa đầu tháng 6/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 187,9 triệu USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6/2020, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hong Kong đột ngột chững lại và giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái do một số cảng Trung Quốc đóng cửa nhập khẩu các lô hàng thủy sản vì lo ngại về nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều siêu thị ở phía Bắc Trung Quốc vẫn chưa bán trở lại như trước.



Với Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 6, xuất khẩu cá tra đạt 95,5 triệu USD, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2019.



Đối với thị trường EU, mặc dù giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm nay vẫn giảm tới 36,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng trưởng âm đã có dấu hiệu chậm dần. Tính tới giữa tháng 6, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 64,6 triệu USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu cá tra sang 3 thị trường lớn là Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha giảm lần lượt 32,7%; 37,1% và 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái…



Cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 vẫn kéo dài và chưa biết khi nào kết thúc đã tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu cá tra tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, khiến bức tranh xuất khẩu cá tra chung của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm gặp khó.



Ngoài ra, thị trường diễn biến chậm do tình hình xuất khẩu vẫn ảm đạm với lượng đặt hàng mới giảm, lượng tồn kho tăng cao cùng với giá xuất khẩu thấp đã tác động đến giá cá tra tại thị trường trong nước.



Theo nhận định của VASEP, nếu trong quý 3 tới, tình hình dịch bệnh tại các nước đang là tâm dịch được khống chế, hoạt động sản xuất, kinh doanh mở cửa trở lại thì xuất khẩu cá tra mới có cơ hội phục hồi trở lại. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang đặt kỳ vọng vào quý 3, hoạt động giao thương sẽ ổn dần ở một số thị trường lớn và tiềm năng của Việt Nam./.