中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuất khẩu chậm, giá tôm sụt giảm, ngư dân Đồng Tháp thất thu

Chủ Nhật, 15:15, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do tình hình xuất khẩu chậm, chi phí vật tư, thức ăn, vận chuyển tăng cao nên giá tôm nguyên liệu ở tỉnh Đồng Tháp bị sụt giảm, nhiều ao nuôi lãi rất thấp, thậm chí thua lỗ.

Ở thời điểm này, giá tôm thẻ chân trắng nuôi theo mô hình công nghệ cao loại 30 con/kg khoảng 140.000 đồng/kg, loại 40 con/kg khoảng 118.000 - 120.000 đồng/kg, giảm từ 40-60 nghìn đồng/kg so với trước Tết cổ truyền 2026. Theo các doanh nghiệp thủy sản, nguyên dẫn đến giá tôm giảm mạnh là do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường ngoài nước tiêu thụ chậm só với trước.

Với mức giá này, các ao nuôi công nghệ cao, đạt năng suất giảm rủi ro thì vẫn có lãi; riêng ao nuôi công nghiệp, nuôi nhỏ lẻ, do chi phí thức ăn, thuốc thú y ở mức cao và tỉ lệ thất thoát cao nên không có lãi thậm chí thua lỗ.

Giá tôm thẻ đang sụt giảm do xuất khẩu gặp khó khăn

Trước đó, vào thời điểm cuối năm ngoái đến đầu năm 2026, giá tôm thẻ chân trắng ở mức rất cao, giúp người nuôi thu lãi khá. Có thời điểm, giá tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg lên đến 200.000 đồng/kg; loại 25 con/kg đạt 220.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng 5 năm qua.

Ông Ngô Minh Tuấn, chủ trang trại gần 40 ha tôm công nghệ cao tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tôm tươi sống cung ứng cho thị trường Hà Nội thường có giá cao hơn từ 25.000 - 30.000 đồng/kg so với tôm nguyên liệu bán cho nhà máy hoặc tại chợ đầu mối Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, để đạt mức giá này, tôm phải nuôi đạt size lớn từ 29 - 30 con/kg, khỏe mạnh, đồng đều, mẫu mã đẹp và bảo đảm chất lượng. Do đó, thời điểm này, cùng với các biện pháp như: áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào ao nuôi, chăm sóc tốt con tôm thì ngư dân cần nuôi tôm size lớn để bán giá cao, đảm bảo có lợi nhuận.

Sản lượng tôm tại tỉnh Đồng Tháp hiện không cao nhưng đầu ra vẫn gặp khó, ngư dân giảm nguồn thu

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi tôm khoảng 8.660 ha, tập trung ở khu vực phía Đông chủ yếu là dọc theo các cửa sông và ven biển. Các hình thức nuôi tôm trên địa bàn tỉnh khá đa dạng, từ nuôi quảng canh cải tiến, nuôi bán thâm canh, thâm canh với các mô hình như ao đất, ao lót bạt (có hoặc không có mái che) đến các mô hình ứng dụng khoa học- kỹ thuật, quy trình nuôi tiên tiến như nuôi 2-3 giai đoạn trong ao/bể tròn, nuôi khép kín... 

Hiện nay, tỉnh có khoảng 320 ha nuôi tôm áp dụng mô hình công nghệ cao, chiếm khoảng 15% tổng diện tích nuôi tôm thâm canh của tỉnh. Mô hình này năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhưng cần nguồn vốn đầu tư lớn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: giá tôm thẻ giảm tôm công nghệ cao xuất khẩu tôm khó khăn nuôi tôm thua lỗ thị trường tôm 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Làng nghề bánh phồng tôm Năm Căn tất bật cung ứng hàng Tết
VOV.VN - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân làng nghề bánh phồng tôm Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đang khẩn trương sản xuất, cung ứng cho thị trường Tết. Đây là thời điểm vàng để làng nghề truyền thống này phát triển kinh tế và cũng để mang hương vị đặc sản vùng "Đất Mũi" vươn xa hơn.

Tôm khô Tân Ân (Cà Mau) vào vụ cao điểm

VOV.VN - Càng gần Tết, các cơ sở sản xuất tôm khô, tôm muối chua tại xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau càng tất bật tăng tốc để đáp ứng nhu cầu thị trường. Lượng đơn hàng tăng mạnh đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định giá trị của làng nghề truyền thống hơn 50 năm tuổi.

Cà Mau: Nhộn nhịp mùa thu hoạch tôm càng xanh cuối năm

VOV.VN - Những ngày cuối năm, người dân ở Cà Mau bước vào cao điểm thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa - tôm. Giá cả thị trường có biến động nhưng năng suất tôm đạt cao, bầu không khí thu hoạch vẫn rộn tiếng cười.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI