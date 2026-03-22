Xuất khẩu chậm, giá tôm sụt giảm, ngư dân Đồng Tháp thất thu

Ở thời điểm này, giá tôm thẻ chân trắng nuôi theo mô hình công nghệ cao loại 30 con/kg khoảng 140.000 đồng/kg, loại 40 con/kg khoảng 118.000 - 120.000 đồng/kg, giảm từ 40-60 nghìn đồng/kg so với trước Tết cổ truyền 2026. Theo các doanh nghiệp thủy sản, nguyên dẫn đến giá tôm giảm mạnh là do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường ngoài nước tiêu thụ chậm só với trước.

Với mức giá này, các ao nuôi công nghệ cao, đạt năng suất giảm rủi ro thì vẫn có lãi; riêng ao nuôi công nghiệp, nuôi nhỏ lẻ, do chi phí thức ăn, thuốc thú y ở mức cao và tỉ lệ thất thoát cao nên không có lãi thậm chí thua lỗ.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm ngoái đến đầu năm 2026, giá tôm thẻ chân trắng ở mức rất cao, giúp người nuôi thu lãi khá. Có thời điểm, giá tôm thẻ chân trắng loại 30 con/kg lên đến 200.000 đồng/kg; loại 25 con/kg đạt 220.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng 5 năm qua.

Ông Ngô Minh Tuấn, chủ trang trại gần 40 ha tôm công nghệ cao tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tôm tươi sống cung ứng cho thị trường Hà Nội thường có giá cao hơn từ 25.000 - 30.000 đồng/kg so với tôm nguyên liệu bán cho nhà máy hoặc tại chợ đầu mối Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, để đạt mức giá này, tôm phải nuôi đạt size lớn từ 29 - 30 con/kg, khỏe mạnh, đồng đều, mẫu mã đẹp và bảo đảm chất lượng. Do đó, thời điểm này, cùng với các biện pháp như: áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào ao nuôi, chăm sóc tốt con tôm thì ngư dân cần nuôi tôm size lớn để bán giá cao, đảm bảo có lợi nhuận.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi tôm khoảng 8.660 ha, tập trung ở khu vực phía Đông chủ yếu là dọc theo các cửa sông và ven biển. Các hình thức nuôi tôm trên địa bàn tỉnh khá đa dạng, từ nuôi quảng canh cải tiến, nuôi bán thâm canh, thâm canh với các mô hình như ao đất, ao lót bạt (có hoặc không có mái che) đến các mô hình ứng dụng khoa học- kỹ thuật, quy trình nuôi tiên tiến như nuôi 2-3 giai đoạn trong ao/bể tròn, nuôi khép kín...

Hiện nay, tỉnh có khoảng 320 ha nuôi tôm áp dụng mô hình công nghệ cao, chiếm khoảng 15% tổng diện tích nuôi tôm thâm canh của tỉnh. Mô hình này năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhưng cần nguồn vốn đầu tư lớn.