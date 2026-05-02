中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

Thứ Bảy, 05:39, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp những ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan của Mỹ và tình hình bất ổn tại Trung Đông, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Theo số liệu thống kê do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt mức gần 85,9 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc vượt qua mốc 80 tỷ USD và là mức cao thứ 2 kể từ khi số liệu xuất nhập khẩu của nước này được thống kê, lưu trữ.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, các sản phẩm bán dẫn đang đứng đầu với kim ngạch gần 32 tỷ USD và tỷ lệ tăng ấn tượng lên tới 173,5%. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tháng sau cao hơn tháng trước và là tháng thứ 2 liên tiếp vượt qua mốc 30 tỷ USD, với nguyên nhân được cho là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đến nhu cầu về chất bán dẫn trên thị trường thế giới không ngừng tăng cao.

xuat khau cua han quoc tiep tuc tang manh hinh anh 1
Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Trong số các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ tăng 62,5%, tiếp theo là Mỹ với 54%. Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và liên minh châu Âu (EU) cũng vẫn đang là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Hàn Quốc, với các mức tăng lần lượt là 64% và 8,5%. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng leo thang, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Đông bị giảm tới trên 25%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng Tư của Hàn Quốc là hơn 62,1 tỷ USD, tăng 16,7%. Tuy nhiên, do mức tăng ấn tượng của xuất khẩu, Hàn Quốc vẫn đạt lãi thương mại khoảng trên 23,7 tỷ USD. Tháng 4 vừa qua cũng là tháng thứ 15 liên tiếp Hàn Quốc duy trì được thặng dư trong giao thương quốc tế. Theo đó, xuất khẩu tiếp tục là một trụ đỡ quan trọng, góp phần giúp Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc xuất khẩu xuất khẩu của Hàn Quốc hàng rào thuế quan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trở lại
Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trở lại

VOV.VN - Dự trữ ngoại hối - một điểm tựa chiến lược của kinh tế Hàn Quốc, đã có dấu hiệu được cải thiện sau một thời gian liên tục suy giảm.

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trở lại

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trở lại

VOV.VN - Dự trữ ngoại hối - một điểm tựa chiến lược của kinh tế Hàn Quốc, đã có dấu hiệu được cải thiện sau một thời gian liên tục suy giảm.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục bứt phá ngoạn mục
Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục bứt phá ngoạn mục

VOV.VN - Việc lấy lại sự ổn định chính trị trong nước đã khiến kinh tế Hàn Quốc được cải thiện đáng kể, trong đó xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ vững chãi, bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục bứt phá ngoạn mục

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục bứt phá ngoạn mục

VOV.VN - Việc lấy lại sự ổn định chính trị trong nước đã khiến kinh tế Hàn Quốc được cải thiện đáng kể, trong đó xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ vững chãi, bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá lớn
Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế trong nước tăng trưởng chậm và các hàng rào thuế quan của Mỹ gây ra nhiều tác động bất lợi, xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn ghi nhận những kết quả tích cực.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá lớn

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế trong nước tăng trưởng chậm và các hàng rào thuế quan của Mỹ gây ra nhiều tác động bất lợi, xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn ghi nhận những kết quả tích cực.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp