Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh

Theo số liệu thống kê do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố, trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt mức gần 85,9 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu 1 tháng của Hàn Quốc vượt qua mốc 80 tỷ USD và là mức cao thứ 2 kể từ khi số liệu xuất nhập khẩu của nước này được thống kê, lưu trữ.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, các sản phẩm bán dẫn đang đứng đầu với kim ngạch gần 32 tỷ USD và tỷ lệ tăng ấn tượng lên tới 173,5%. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tháng sau cao hơn tháng trước và là tháng thứ 2 liên tiếp vượt qua mốc 30 tỷ USD, với nguyên nhân được cho là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đến nhu cầu về chất bán dẫn trên thị trường thế giới không ngừng tăng cao.

Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Trong số các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ tăng 62,5%, tiếp theo là Mỹ với 54%. Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và liên minh châu Âu (EU) cũng vẫn đang là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Hàn Quốc, với các mức tăng lần lượt là 64% và 8,5%. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng leo thang, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Đông bị giảm tới trên 25%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng Tư của Hàn Quốc là hơn 62,1 tỷ USD, tăng 16,7%. Tuy nhiên, do mức tăng ấn tượng của xuất khẩu, Hàn Quốc vẫn đạt lãi thương mại khoảng trên 23,7 tỷ USD. Tháng 4 vừa qua cũng là tháng thứ 15 liên tiếp Hàn Quốc duy trì được thặng dư trong giao thương quốc tế. Theo đó, xuất khẩu tiếp tục là một trụ đỡ quan trọng, góp phần giúp Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế.