Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo của Liên đoàn gạo Campuchia cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu được 397.660 tấn gạo với tổng giá trị hơn 264 triệu USD, tăng 41% sản lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2019.

Các thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia là Trung Quốc chiếm 37% tương đương gần 150.000 tấn, châu Âu chiếm 34% tương đương 135.000 tấn, các nước ASEAN chiếm 13%, trong đó, Malaysia là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với gần 22.000 tấn.

Gạo xuất khẩu của Campuchia

Đặc biệt, trong thời gian qua, lượng gạo trắng của Campuchia xuất khẩu tăng mạnh, chiếm 23% tổng kim ngạch gạo xuất khẩu, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2019 do các nước có nhu cầu cao đối với loại gạo này trong bối cảnh dịch Covid-19 gây lo ngại về an ninh lương thực.

Xuất khẩu gạo của Campuchia liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây và hiện đã trở thành một ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chùa tháp./.