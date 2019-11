Xuất khẩu năng lượng của Australia sang châu Á tăng gấp 2 vào năm 2040

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, sản lượng than và khí đốt xuất khẩu của Australia sang các nước châu Á sẽ tăng gấp 2 lần vào năm 2040. Trong đó, Australia dự kiến sẽ tăng sản lượng than xuất khẩu 18%, lên mức hơn 420 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu của các nước châu Á, trong đó chủ yếu là từ thị trường Ấn Độ.

Nhu cầu tiêu thụ than tại châu Á liên tục tăng trong 2 năm gần đây do các nước này hiện có nhu cầu sử dụng than lớn cho các nhà máy nhiệt điện.



(Ảnh minh hoạ: KT)

Theo báo cáo Năng lượng Thế giới hàng năm, sản lượng khí đốt khai thác của Australia trong 20 năm tới sẽ tăng gấp 2 lần so với hiện nay, đạt mức 200 tỉ m3, trong đó bao gồm cả sản lượng khai thác khí đá phiến.

Đến năm 2040, cùng với Qatar và Mỹ, Australia sẽ trở thành một trong những nước xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự thay đổi trong chính sách khai thác và sử dụng năng lượng hóa thạch của chính phủ liên bang cũng như của từng bang tại Australia.

Cũng theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, mặc dù năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm 81% nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm 2018 so với mức 80% vào đầu thế kỷ này./.