Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tăng trưởng tích cực từ đầu năm



Theo thông tin từ Hải quan Thái Nguyên, trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 8,95 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước; số lượng tờ khai đạt trên 47.700. Đáng chú ý, tính đến ngày 24/3, số thu ngân sách qua Hải quan đạt khoảng 700 tỷ đồng, bằng 24% chỉ tiêu giao, tạo nền tảng tích cực để hoàn thành nhiệm vụ năm.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhu cầu thị trường tiếp tục ổn định, doanh nghiệp duy trì sản xuất và mở rộng đơn hàng xuất khẩu. Cùng với đó, Hải quan Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hải quan điện tử, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí lưu kho bãi. Công tác đối thoại, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cũng được duy trì thường xuyên. Những giải pháp đồng bộ này đang góp phần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng.

Hải quan Thái Nguyên tăng cường trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu

Ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thagaco chi nhánh Đại Từ đánh giá: “Các thủ tục về hướng dẫn cũng như mở tờ khai được cơ quan hải quan tiến hành rất nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xuất nhập khẩu. Hiện nay, công tác số hóa và chuyển đổi số trong mở tờ khai online đã rút ngắn rất nhiều thời gian đi lại".

Cùng với sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu, Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Những tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký đạt trên 1,6 tỷ USD, dẫn đầu cả nước, chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử, công nghệ cao. Đây được xem là động lực quan trọng, góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương trong thời gian tới.