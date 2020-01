Sáng 13/1, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam- Nhật Bản.

Cùng dự có ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam và Nhật Bản, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và hơn 1.100 nghị sĩ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản.

Các đại biểu dự Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam- Nhật Bản

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang xây dựng Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra vào năm 2021, trong đó đề cập chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao dựa trên cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển, tích cực hội nhập quốc tế, lấy hội nhập kinh tế làm trọng tâm. Về đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đang trình Quốc hội sửa Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh 4 vấn đề Việt Nam đang tập trung thực hiện để thu hút đầu tư. Đó là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao; Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh

Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Chính phủ Việt Nam kêu gọi, hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nhật Bản, kể các các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư kinh doanh mạnh hơn nữa, và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam không chỉ mong muốn Nhật Bản trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam mà Chính phủ Việt Nam mong muốn Nhật Bản phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Nhật Bản và chiều ngày 12/1 tại Hội An.

Hiện nay, Việt Nam có gần 30.000 doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư kinh doanh, với số vốn cam kết gần 370 tỷ USD. Trong đó có 1.900 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh.

Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp 2 nước cho rằng, dư địa hợp tác đầu tư, du lịch, lao động tại Việt Nam rất lớn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 với gần 400.000 người. Năm 2019 có hơn 900.000 du khách Nhật Bản đến Việt Nam, đồng thời có hơn 400.000 người Việt Nam thăm Nhật Bản. Dựa trên những yếu tố văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch giữa 2 nước còn rất lớn và sẽ phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo. Riêng trên lĩnh vực hợp tác lao động, Nhật Bản cần mở cửa thị trường lao động, tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam.

Ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng…

"Đoàn chúng tôi đến đây với hơn 1.000 người, điều đó khẳng định chúng tôi, phía Nhật Bản quyết tâm tăng cường hợp tác, giao lưu với Việt Nam để tiếp nối tình hữu nghị này cho thế hệ mai sau" - ông Nikai Toshihiro cho biết.

Trước đó, vào chiều qua (12/1), trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật- Việt, tại phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp ông Nikai Toshihiro, dẫn đầu đoàn hơn 1.000 đại biểu là các Nghị sĩ Quốc hội, đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp và người dân Nhật Bản đang có chuyến thăm, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch tại Việt Nam.

Tối cùng ngày, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Đêm giao lưu Việt Nam-Nhật Bản./.