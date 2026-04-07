Xúc tiến thương mại, gia tăng cơ hội để DN Việt tiếp cận thị trường Trung Quốc

Thứ Ba, 06:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ chế hợp tác "7+8" tại lưu vực sông Hồng đang mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt tiếp cận sâu thị trường Trung Quốc. Việc kết nối hạ tầng, hiện đại hóa logistics và thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch là giải pháp then chốt giúp hàng hóa Việt thâm nhập thị trường tỷ dân một cách bền vững.

Mở rộng kết nối, khai thông “mạch máu” logistics xuyên biên giới

Để thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển kinh tế lưu vực sông Hồng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có cơ chế hợp tác giữa 7 địa phương Trung Quốc và 8 tỉnh, thành Việt Nam (cơ chế hợp tác 7+8), nhằm kết nối hạ tầng, thương mại và logistics trong lưu vực sông Hồng hợp tác.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho hay: “Cơ chế hợp tác 7+8 Trung Việt lưu vực sông Hồng đang mở ra không gian phát triển mới trước những thời cơ bước ngoặt được thể hiện rõ nét ở một số nội dung trọng tâm”.

Doanh nghiệp 2 nước giao lưu kết nối ký kết đơn hàng

Bà Thủy khẳng định, yếu tố then chốt để gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam chính là việc xây dựng hệ thống logistics hiện đại và đồng bộ. Hiện nay, các dự án hạ tầng giao thông kết nối biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ, tiêu biểu là công trình cầu đường bộ qua sông Hồng nối khu vực Bát Xát (Việt Nam) với Bá Sái (Trung Quốc) cùng hệ thống đường sắt tốc độ cao qua cửa khẩu Lào Cai.  Những kết nối hạ tầng chiến lược này đang tạo ra “mạch máu” logistics hiện đại. Khi các dự án giao thông biên giới được hoàn thiện, chi phí vận tải sẽ giảm đáng kể, giúp lưu vực sông Hồng trở thành tuyến kết nối ngắn và hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu logistics và bảo quản. Nếu được hỗ trợ xây dựng kho bãi chuyên dụng, đặc biệt cho các sản phẩm chế biến sâu, cơ hội mở rộng xuất khẩu sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cao cũng đang mở ra cơ hội lớn. Trong bối cảnh Trung Quốc chuyển mạnh sang sản xuất xanh và thông minh, Việt Nam có thể đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử và bán dẫn, hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ xuyên biên giới.

Đưa tiềm năng thành kết quả thực chất

Để tiếp cận hiệu quả thị trường nội địa Trung Quốc có nhu cầu lớn về sản phẩm sạch, các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức xuất khẩu chính ngạch và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Việc hài hòa các tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm định ngay tại biên giới là giải pháp cấp thiết giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời biến các địa phương như Lai Châu, Lào Cai thành những "vùng nguyên liệu xanh" cung ứng trực tiếp cho đối tác.

Hoa quả tại chợ đầu mối Kim mã Chính xương

Song song với các mặt hàng nông sản chủ lực như chè, cao su và dược liệu, Việt Nam còn có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao trong ngành bán dẫn và điện tử khi Trung Quốc dịch chuyển sang sản xuất thông minh. Đặc biệt, sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng số đang mở ra phương thức xúc tiến thương mại dựa trên dữ liệu, giúp kết nối cung - cầu theo thời gian thực và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục bảo hộ thương hiệu tại thị trường sở tại để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Ở góc độ doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng tại thị trường Trung Quốc, bà Trần Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam cho biết mong muốn tìm kiếm đối tác phân phối tại Trung Quốc để đưa các sản phẩm như phở, bún, bánh đa sấy lạnh tiếp cận người tiêu dùng nước này, đồng thời cần hỗ trợ về bảo hộ thương hiệu.

Còn ông Trần Ngọc Thế, Giám đốc kinh doanh miền Bắc, Công ty Cổ phần Cao Lợi Hưng Việt Nam cho biết, qua chương trình hợp tác 7+8 doanh nghiệp đã kết nối được 3 đối tác Trung Quốc, trong đó có 2 đối tác được đánh giá là rất tiềm năng. Hiện các bên đang hoàn tất thủ tục để trao đổi mẫu và tiến tới ký kết hợp đồng.

Bà Thủy cho hay: “Qua chương trình hợp tác 7+8, một số doanh nghiệp đã bước đầu kết nối hoặc tiến gần đến thỏa thuận hợp tác ngay trong khuôn khổ chương trình. Ngoài ra, đã có doanh nghiệp ký được đơn hàng và thiết lập quan hệ đối tác”.

Với sự đồng bộ từ hạ tầng, chính sách đến kết nối doanh nghiệp, hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc tại lưu vực sông Hồng đang bước vào giai đoạn mới, nơi cơ hội không chỉ dừng ở tiềm năng mà đang dần trở thành những giá trị thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

 

 

Ánh Phương/VOV.VN
