7 công dụng tuyệt vời để chăm sóc da từ quả lựu

Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời: Lựu có thể giúp chống lại ảnh hưởng do các tia mặt trời độc hại. Loại trái cây này giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do và ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến tổn thương do ánh nắng mặt trời, bao gồm cả ung thư da. Axit ellagic, một loại chất chống oxy hóa polyphenol chiếm một tỉ lệ lớn trong thành phần của quả lựu, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u da.