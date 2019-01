Muốn có làn da trắng sáng đừng bỏ qua 10 loại trái cây này

Chanh: Là loại trái cây giàu vitamin C và chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ độc tố và bảo vệ da khỏi hiện tượng mất sắc tố, vì vậy nếu bạn có làn da không đều màu hãy thử sử dụng chanh. Bơ: Bơ rất giàu chất béo, chất xơ, và vitamin E, A, C, K, B6, niacin, folate và axit pantothenic, có đặc tính chống oxy hóa, gìn giữ mãi nét xuân. Dưa hấu: Dưa hấu cung cấp nước, chống các gốc oxy tự do và ngăn ngừa tổn thương da. Xoài: Là loại trái cây rất giàu vitamin A, E, C và K.. có tác dụng tuyệt vời trong trẻ hóa làn da. Chuối: Ngoài là sản phẩm tốt cho sức khỏe chuối còn là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên và có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn. Quả mận gai: Có vị chua, chứa nhiều vitamin C do đó không có gì lạ khi quả mận gai có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, chữa lành vết thương và làm dịu đường tiêu hóa. Kiwi: Kiwi có tác dụng tốt trong việc tổng hợp collagen và giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Nho: Nho đỏ hoặc nho xanh rất giàu resveratrol, một chất chống oxy hóa cực tốt. Anh đào: Anh đào không chỉ có hương vị đặc biệt là còn là loại quả tốt cho da. Dứa: Dứa chứa một loại enzyme gọi là bromelain, có đặc tính chống viêm, chống ung thư và chữa lành vết thương, dứa cũng chữa vết rám nắng rất tốt.

