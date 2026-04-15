Thứ Tư, 06:15, 15/04/2026

Ba dự án “đất vàng” bỏ hoang cả thập kỷ ở Hà Nội gây lãng phí kéo dài nhiều năm

VOV.VN - Ba dự án “đất vàng” gồm Hattoco (Golden Millennium Tower), Usilk City và Tokyo Tower tại phường Hà Đông, Hà Nội từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị hiện đại. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, cả ba vẫn dang dở, bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai và làm xấu diện mạo đô thị.
Khu đô thị hơn 10.000 tỷ đồng: Nơi “chôn” giấc mơ an cư: Dự án Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu, phường Hà Đông, TP Hà Nội, được khởi công từ năm 2008 với quy mô lớn, từng được kỳ vọng là khu đô thị cao cấp phía Tây Thủ đô.Tổ hợp gồm 13 tòa nhà cao từ 25–50 tầng, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư, với hàng nghìn căn hộ cao cấp.
Trên tuyến đường Tố Hữu sầm uất, những “bộ khung bê tông” khổng lồ của dự án dang dở vươn lên trời, tạo nên hình ảnh đối lập giữa kỳ vọng và thực tế.
Sau hơn một thập kỷ, nhiều tòa nhà chỉ dừng ở phần xây thô, cốt thép hoen gỉ, bê tông xuống cấp, phơi mình trong mưa nắng, trở thành điểm nhấn buồn của đô thị. Đến nay, chủ đầu tư mới hoàn thiện và bàn giao 4 tòa, trong khi phần lớn các khối còn lại vẫn “đắp chiếu”.
 Rầm rộ khởi công rồi bị bỏ hoang từ năm 2012, trở thành những khối bê tông lạnh lẽo, xuống cấp nghiêm trọng giữa khu dân cư đông đúc.
Sắt thép hoen gỉ lộ thiên, tường bê tông nứt nẻ, dấu tích của một đại công trường từng sôi động nay chỉ còn im lặng kéo dài.
Những khối bê tông xám xịt phủ bụi thời gian, cửa sổ trống hoác, tạo cảm giác hoang lạnh giữa khu đô thị đông đúc ở phía Tây Hà Nội.
Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu dự án hiện ra như một “đại công trường bỏ quên”, những khối nhà bê tông xám xịt nối tiếp nhau. Các tầng dang dở lộ rõ kết cấu, cốt thép hoen gỉ tua tủa, phơi mình dưới nắng mưa, tạo nên hình ảnh nhếch nhác giữa lòng Hà Nội.
Dưới chân các khối bê tông dang dở, máy móc, thiết bị thi công nằm chỏng chơ, phủ bụi, hoen gỉ theo thời gian. Những chiếc cần cẩu, giàn giáo bỏ không, vật liệu ngổn ngang tạo nên khung cảnh hoang tàn của một dự án "chết yểu".
Giữa tuyến đường Tố Hữu tấp nập, những tòa tháp “chết yểu” vẫn đứng đó như lời nhắc nhối về một giấc mơ đô thị dang dở.
Tokyo Tower: Khối bê tông hoang lạnh phía Tây Hà Nội: Tòa tháp 51 tầng Tokyo Tower (từng mang tên Landmark 51) sừng sững tại số 55 Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội nhưng chỉ dừng ở phần thô suốt nhiều năm. Khối bê tông khổng lồ với những ô cửa trống hoác, sắt thép hoen gỉ lộ thiên giữa khu đô thị Him Lam Vạn Phúc tạo nên cảnh tượng hoang lạnh. Từng được kỳ vọng là biểu tượng cao tầng của khu vực, công trình nay trở thành điểm nhấn nhếch nhác giữa trục đô thị sầm uất.
Khởi công năm 2015, với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, Tokyo Tower từng được giới thiệu là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông, cao thứ ba tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn “đắp chiếu”, chỉ còn lại phần thô khô cứng. Những tầng nhà dang dở, bê tông bạc màu theo thời gian khiến giấc mơ về một “trái tim đô thị” hiện đại dần trở nên xa vời.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2017, nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao. Công trình vướng nhiều lùm xùm về tài chính và năng lực chủ đầu tư, từng bị PVcomBank thu giữ để xử lý nợ. Từ một dự án nghìn tỷ đầy kỳ vọng, Tokyo Tower giờ chỉ còn là khối bê tông im lìm, phơi mình giữa nắng mưa, không dấu hiệu hồi sinh.
Nằm trên “đất vàng” tại nút giao Vạn Phúc - Tố Hữu, phường Hà Đông - Tokyo Tower đáng lẽ là điểm nhấn kiến trúc của khu vực phía Tây Hà Nội. Thế nhưng sau nhiều năm bỏ hoang, công trình trở nên xuống cấp. Hình ảnh tòa tháp dang dở không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gợi nhắc về một dự án nghìn tỷ lỡ hẹn với người dân.
Dự án 900 tỷ đồng trên “đất vàng” Hà Nội: 17 năm vẫn dang dở...chưa hẹn ngày hoạt động: Được khởi công từ năm 2009, dự án Hattoco (Golden Millennium Tower) từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp trên “đất vàng” của Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại số 110 Trần Phú, phường Hà Đông, trên khu đất gần 5.000 m², gồm tòa tháp 39 tầng nổi và 3 tầng hầm. Công trình được thiết kế kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và 439 căn hộ. Dự án nằm trên "đất vàng" phường Hà Đông, ngay cạnh ga tàu trên cao Văn Quán.
Sau gần 8 năm thi công, đến cuối năm 2017, dự án đã hoàn thành phần thô toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, từ đó đến nay công trình gần như “đóng băng”, không có thêm dấu hiệu hoàn thiện.
Hơn 17 năm trôi qua, dự án vẫn là khối bê tông dang dở, xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư.
Lê Hải/VOV.VN
Kịch tính từng giây thi Phát thanh trực tiếp, không có chỗ cho sai sót

XÃ HỘI

Kịch tính từng giây thi Phát thanh trực tiếp, không có chỗ cho sai sót

Đinh Trung - Văn Ngân/VOV.VN
Kịch tính từng giây thi Phát thanh trực tiếp, không có chỗ cho sai sót

XÃ HỘI

Kịch tính từng giây thi Phát thanh trực tiếp, không có chỗ cho sai sót
Bảo tháp Mandala Tây Thiên tái hiện 5 yếu tố vũ trụ trong Phật giáo Kim cương thừa

Du lịch

Bảo tháp Mandala Tây Thiên tái hiện 5 yếu tố vũ trụ trong Phật giáo Kim cương thừa
Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công trước áp lực giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao

XÃ HỘI

Cầu Ngọc Hồi tăng tốc thi công trước áp lực giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao
Tồn tại nhiều bất cập khi thi công đường Vành đai 4 tại Yên Nghĩa, Hà Nội

XÃ HỘI

Tồn tại nhiều bất cập khi thi công đường Vành đai 4 tại Yên Nghĩa, Hà Nội
“Tổ quốc trong tim” – Bản hòa ca xúc động về tình yêu đất nước

VĂN HÓA

“Tổ quốc trong tim” – Bản hòa ca xúc động về tình yêu đất nước