212 công dân Việt Nam tại Indonesia được đưa về nước đợt 2

Ngày 29/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Hãng hàng không Vietjet Air đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia tổ chức thành công chuyến bay đưa 217 người từ Indonesia về Việt Nam an toàn. Trong đó gồm: các công dân Việt Nam thuộc diện ưu tiên, đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng của, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19); một số ngư dân đã hoàn thành các thủ tục của phía Indonesia; 05 cán bộ, nhân viên Ngoại giao của Indonesia vào Việt Nam công tác nhiệm kỳ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã cử cán bộ tới sân bay quốc tế Soekarno – Hatta, thủ đô Jakarta để hỗ trợ công dân Việt Nam trong quá trình làm thủ tục lên máy bay. Đây là chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam tại Indonesia về nước. Trước đó, ngày 26/4, 105 công dân Việt Nam tại Indonesia cũng đã được đưa về nước an toàn.



Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đều sẽ được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Hiện nay, các cơ quan chức năng trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức một số chuyến bay riêng lẻ để đưa những công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong diện ưu tiên về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như khả năng tổ chức tiếp nhận, cách ly ở trong nước.

Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 102.000 ca mắc Covid-19, trong đó có gần 5.000 trường hợp tử vong.

Một số hình ảnh đưa 212 công dân Việt Nam tại Indonesia về nước đợt 2:

Đặc biệt chuyến bay kết hợp đưa 60 ngư dân Việt Nam bị bắt tại Indonesia về nước.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia dặn dò các ngư dân trước khi về nước.

Tất cả các hành khách đều được phát đồ bảo hộ y tế, đảm bảo vệ sinh dịch tễ.