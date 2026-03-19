Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin vụ Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp”.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: “Là quốc gia tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã. Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai trên thực tế nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, đồng thời xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin.