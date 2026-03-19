Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin vụ Chu Đăng Khoa bị bắt ở Nam Phi

Thứ Năm, 18:11, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt tên là Chu Đăng Khoa với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã cung cấp thông tin liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp”.

bo ngoai giao viet nam thong tin vu chu Dang khoa bi bat o nam phi hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: “Là quốc gia tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã. Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai trên thực tế nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, đồng thời xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin.



Xác minh thông tin 8 người Việt bị bắt giữ tại Campuchia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về 8 công dân Việt Nam bị bắt trong vụ đột kích một cơ sở nghi lừa đảo trực tuyến, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Kiều Anh/VOV.VN
Triệt phá nhóm lừa đảo bằng "đá thiên thạch" và "sừng tê giác"

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá thành công một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, sử dụng "đá thiên thạch" và "sừng tê giác" giả để chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá nhóm lừa đảo bằng "đá thiên thạch" và "sừng tê giác"

Triệt phá nhóm lừa đảo bằng "đá thiên thạch" và "sừng tê giác"

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá thành công một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, sử dụng "đá thiên thạch" và "sừng tê giác" giả để chiếm đoạt tài sản.

Tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác trị giá 300 tỷ đồng của các đối tượng buôn lậu

VOV.VN - Những sản phẩm động vật hoang dã này buôn lậu từ Châu Phi đưa về Việt Nam, bị phát hiện ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong 2 năm 2021, 2022, có tổng trị giá lên đến 300 tỷ đồng.

Tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác trị giá 300 tỷ đồng của các đối tượng buôn lậu

Tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác trị giá 300 tỷ đồng của các đối tượng buôn lậu

VOV.VN - Những sản phẩm động vật hoang dã này buôn lậu từ Châu Phi đưa về Việt Nam, bị phát hiện ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong 2 năm 2021, 2022, có tổng trị giá lên đến 300 tỷ đồng.

Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác

VOV.VN - Đối tượng Tẩn Siêu Dồng khai nhận đã mua chiếc sừng tê giác với số tiền 280 triệu đồng mang về thành phố Lai Châu bán kiếm lời.

Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác

Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác

VOV.VN - Đối tượng Tẩn Siêu Dồng khai nhận đã mua chiếc sừng tê giác với số tiền 280 triệu đồng mang về thành phố Lai Châu bán kiếm lời.

