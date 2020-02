Đại sứ quán Việt Nam bắt đầu các hoạt động kỷ niệm 25 quan hệ Việt-Mỹ

Từ 10-12/2, nhận lời mời của Chính quyền, Quốc hội bang Arizona, thành phố Phoenix và Viện McCain, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã thăm làm việc bang Arizona và thành phố Pheonix. Trong ba ngày của chuyến thăm, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có một loạt các cuộc gặp, làm việc với các quan chức Chính quyền, Quốc hội bang Arizona và thành phố Phoenix, chủ trì và tham dự các cuộc thảo luận, trao đổi về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam – Arizona.

Đại sứ Hà Kim Ngọc gặp các Hạ nghị sỹ bang Arizona.

Chuyến thăm Arizona của Đại sứ Hà Kim Ngọc là những hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Hoa Kỳ, tri ân Thượng nghị sĩ John McCain, một trong những người đi tiên phong trong việc bình thường hoá quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và bang Arizona, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.



Hoạt động nổi bật của chuyến thăm là Hội thảo "25 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai: Góc nhìn từ Arizona" do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp cùng công ty Snell&Wilmer và Viện McCain đồng tổ chức trưa ngày 11/2/2020. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 200 khách mời là đại diện Chính quyền, Quốc hội, các tổ chức, doanh nghiệp của bang Arizona và thành phố Phoenix. Các đại biểu tâm đắc chia sẻ các đánh giá của Đại sứ Hà Kim Ngọc về những bước phát triển đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong 25 năm qua, chuyển từ kẻ thù thành bạn và trở thành đối tác toàn diện từ năm 2013.

Các đại biểu đều bồi hồi xúc động khi Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ những kỷ niệm về tầm nhìn chiến lược, sự dũng cảm vượt qua các rào cản của Thượng nghị sĩ John McCain góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa quan hệ hai nước. Trong phát biểu, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đánh giá cao những đóng góp của Thượng nghị sĩ McCain trong quá trình thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có Biển Đông.

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh từ nền tảng quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay, cùng với Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất nhiều tiềm năng để nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tại phiên trao đổi của Hội thảo do phu nhân Cindy McCain và Đại sứ đồng chủ trì, các đại biểu quan tâm tìm hiểu sâu hơn về quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, y tế và tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Ngay trước Hội thảo, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có cuộc gặp riêng với bà Cindy McCain, Phu nhân của Thượng nghị sĩ John McCain, hiện là Chủ tịch danh dự Viện McCain và con trai James McCain.

Bà Cindy McCain và con trai rất xúc động khi cùng Đại sứ và gia đình ôn lại những kỉ niệm sống động của Thượng nghị sĩ John McCain và tình cảm của gia đình bà đối với Việt Nam. Bà cho biết lúc sinh thời, Thượng nghị sĩ McCain là người rất yêu Việt Nam, cổ vũ nhiệt thành và biến sự ủng hộ thành những hành động cụ thể, kêu gọi nhiều chính khách, bạn bè Mỹ đóng góp cho quan hệ và cho đất nước Việt Nam để hiện nay, chính bà cùng các con của mình đang và sẽ tiếp tục thực hiện những tâm nguyện của Thượng nghị sỹ đóng góp cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Hà Kim Ngọc chân thành cảm ơn và xúc động, tri ân những đóng góp quý giá của Thượng nghị sĩ, Phu nhân Cindy McCain và gia đình đối với Việt Nam, trong đó có những hoạt động nhân đạo, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh. Đại sứ Hà Kim Ngọc gửi lời cảm ơn và thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến gia đình và thân mẫu của Thượng nghị sĩ. Phu nhân McCain cảm ơn lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao ta, cũng như rất cảm động và cảm ơn tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho Thượng nghị sĩ John McCain.

Trong các cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Phoenix Kate Gallego và các hạ nghị sĩ thuộc các Uỷ ban quan trọng của Quốc hội bang Arizona, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã bày tỏ vinh dự được đến thăm thành phố thủ phủ bang Arizona với tốc độ phát triển hàng đầu Hoa Kỳ.

Đại sứ và Thị trưởng Gallego cũng như các nghị sĩ mong muốn Việt Nam và bang Arizona nói chung, các thành phố lớn của Việt Nam và Phoenix cùng các thành phố mà các nghị sĩ đại diện nói riêng sẽ tiếp tục có những kết nối, trao đổi để tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Arizona có thế mạnh như giáo dục, công nghệ, y tế, du lịch, nông nghiệp và xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Phoenix và một thành phố của Việt Nam.

Các nghị sĩ, nhất là Hạ nghị sĩ Noel Campbell – một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, đã vô cùng xúc động khi xem bộ phim ngắn về tình cảm gắn bó của Thượng nghị sĩ John McCain đối với Việt Nam (bộ phim do Truyền hình Quân đội sản xuất) và mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước, trao đổi khả năng mở văn phòng đại diện thương mại của Phoenix tại Việt Nam.

Trong chương trình chuyến thăm, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đã có các cuộc nói chuyện và trao đổi với Hội đồng Lãnh đạo Toàn cầu Hoa Kỳ (USGLC), sinh viên trường Đại học Bang Arizona (Arizona State University), thăm và có cuộc trao đổi với lãnh đạo Đại học Bang Arizona về hướng hợp tác sắp tới trong giáo dục đào tạo với các ngành nghề: giáo dục tiểu học, đại học, y tế, thành phố thông minh và hợp tác khu vực Mê Công. Nhân dịp này, Đại sứ đã đến thăm cơ sở của Tập đoàn Intel, trao đổi với Lãnh đạo công ty First Solar - hiện đang là những nhà đầu tư Hoa Kỳ lớn tại Việt Nam. Lãnh đạo của các công ty cam kết sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp với đại diện bà con người Việt tại Arizona, Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn những ý kiến đóng góp thiết thực của bà con và mong bà con có cuộc sống ổn định, phát triển tại Arizona và tôn trọng luật pháp sở tại, tiếp tục hướng về quê hương đất nước và đóng góp thiết thực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các giới tại Arizona cho thấy tiềm năng hợp tác rất lớn giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và Việt Nam với bang Arizona. Đồng thời, hai nước cần tiếp tục phát huy những điểm tương đồng, tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin, phát triển quan hệ ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn./.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm Arizona của Đại sứ Hà Kim Ngọc:

Đại sứ Hà Kim Ngọc tại Hội thảo 25 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai Góc nhìn từ Arizona.

Trao đổi cơ hội hợp tác với Đại học Bang Arizona.

Tọa đàm với Hội đồng Lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ.

Hội thảo 25 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai Góc nhìn từ Arizona.

Gặp Thị trưởng thành phố Phoenix Kate Gallego.

Gặp phu nhân Cindy McCain và con trai James McCain.

Gặp một cựu chiến binh Mỹ đã từng giúp đỡ nhiều người Việt hòa nhập sở tại.

Gặp gỡ sinh viên Đại học Bang Arizona.