Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kỷ niệm 75 năm truyền thống Công an nhân dân

Tối 18/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại diện Bộ Công an tại Lào long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2020).

Đại tướng Chansamon Chanyalat - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu.

Đại tướng Chansamon Chanyalat- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện nhiều Bộ- Ban- Ngành của Lào; các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tham dự.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành.

Từ những ngày đầu khi nhà nước Cách mạng non trẻ trong thế nghìn cân treo sợi tóc, phải đối phó với nạn thù trong giặc ngoài, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và Đế quốc Mỹ; rồi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, đến khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, ở đâu và lúc nào, Công an nhân dân vẫn luôn được xác định là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Đảng - Nhà nước, là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công an nhân dân các cấp ngày càng chủ động hơn trong việc nắm tình hình, dự báo tình huống, kịp thời tham mưu với Đảng- Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; Đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm; giữ vững an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Trên chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả, phối hợp với Công an Lào đập tan nhiều âm mưu phá hoại và ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống nhân dân hai nước.

Thượng tướng Vilay Lakhamphong - Bộ trưởng Công an Lào - phát biểu.

Thay mặt lực lượng Công an Lào, Thượng tướng Vilay Lakhamphong- Bộ trưởng Công an Lào - phát biểu chúc mừng thành tích 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Công an Lào bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với Công an Lào trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong công tác đào tạo, xây dựng lực lượng. Sự giúp đỡ đó là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó thủy chung trước sau như một của lực lượng công an hai nước.

Thượng tướng Vilay Lakhamphong khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của hai nước, đòi hỏi lực lượng công an hai nước cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực công tác, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.