Đông đảo các tầng lớp người Nhật học và dự thi tiếng Việt để lấy bằng

Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 3 do Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản thuộc Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen tổ chức đã diễn ra ngày 23/6 tại Tokyo, Nhật Bản. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản là đơn vị đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại có chức năng tổ chức thi và cấp bằng năng lực tiếng Việt cho các thí sinh trên toàn Nhật Bản.

Quang cảnh buổi thi.

Kỳ thi năm nay thu hút 703 thí sinh tham gia, tăng gần gấp đôi so với 379 thí sinh dự thi lần thứ 1 được tổ chức vào năm 2017. Thí sinh cao tuổi nhất 83 tuổi là ông Mitsuo Kozumi, ít tuổi nhất 12 tuổi là em Rin Hashimoto đều dự thi ở cấp độ 6-cấp độ thấp nhất (theo bảng phân trình độ tại Nhật Bản). Đối tượng dự thi rất phong phú từ học sinh, sinh viên, đến luật sư, cảnh sát… đều tham gia.



Theo ông Yanagisawa Yoshio, Chủ tịch Hội đồng thi, kỳ thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các thí sinh từ 36 địa phương trên khắp Nhật Bản, từ các địa phương lân cận Tokyo như tỉnh Chiba, Saitama, Kanagawa... đến các thí sinh đến từ những điểm cực Đông, cực Tây của Nhật Bản như Hokkaido và Okinawa...đều đến từ sớm để có thể tham gia kỳ thi. Nhóm thí sinh dự thi nhiều nhất là đối tượng nhân viên công ty và những người có liên quan đến Việt Nam.

Kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 2 chia thành 6 cấp độ. Cấp độ thấp nhất là cấp 6, cấp cao nhất là cấp 2. Các cấp độ được dựa trên tiêu chuẩn của kỳ năng lực tiếng Nhật của Nhật Bản đã phổ cập trên toàn thế giới, trong đó cấp độ cao nhất là cấp độ 1. Tuy nhiên, đối với kỳ thi năng lực tiếng Việt, do trình độ chưa đủ đáp ứng ở cấp độ 1, nên kỳ thi lần 2 chỉ dừng lại ở cấp độ cao nhất là cấp độ 2. Tỷ lệ đỗ cũng tăng dần. Ở lần 1 tỷ lệ đỗ trung bình cho tất cả các cấp độ mới chỉ có 16,7%, nhưng đến kỳ thi lần 2 tỷ lệ đỗ đạt 29,8.

Tiến sĩ Đinh Sỹ Diên (bìa trái).

Theo Tiến sĩ Đinh Sỹ Diên, thành viên của Hội đồng thi, đề thi năm nay cố gắng bám sát năng lực của các thí sinh và cân bằng so với các kỳ thi trước. Đề thi cũng gắn với mục đích học tiếng Việt của các thí sinh, nội dung liên quan tới văn hóa, sinh hoạt đời thường của Việt Nam giúp thí sinh không chỉ hiểu tiếng Việt mà con có kiến thức chung về Việt Nam. Đặc biệt kỳ thi còn thu hút nhiều thí sinh nước ngoài đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc…

Các thí sinh dự thi đều cho rằng đề thi phù hợp với năng lực của thí sinh ở từng cấp độ. Đồng thời, nội dung đề thi có nhiều kiến thức về Việt Nam, quan hệ hai nước, do vậy qua đề thi, thí sinh cũng hiểu hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam.

Các thí sinh tham gia có nhiều người do yêu mến Việt Nam, có bạn bè là người Việt Nam nên đã học tiếng Việt. Ở cấp độ cao 2 và 3, đa phần các thí sinh có mục đích học tiếng Việt để làm việc tại Việt Nam.

Anh Mamoru Fujita, hiện đang làm việc tại công ty Itochu rất thích thú học tiếng Việt, và anh cho biết anh đã học tiếng Việt 6 tháng ở Đại học Quốc gia Hà Nội do yêu cầu của công ty. Theo anh, tiếng Việt khó hơn nhiều so với tiếng Nhật. Hiện tại kinh tế Việt Nam rất phát triển. Do dó, có nhiều công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Anh hy vọng nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, thân thiết với nhau.

Ôn lại bài trước khi thi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Em Yamaishi Nastumi, sinh viên đại học sống ở Tokyo năm nay dự thi ở cấp độ 4. Tuy chưa phải ở cấp độ cao nhưng em nói tiếng Việt khá lưu loát, phát âm chuẩn tiếng Việt. Lý do mà em học tiếng Việt do em yêu thích Việt Nam và mong muốn đến Việt Nam để du lịch và làm việc.

Giám đốc phụ trách đối ngoại, ông Masayoshi Fujino cho biết, đến thời điểm này, đây là kỳ thi năng lực tiếng Việt duy nhất tại Nhật Bản với mục đích khuyến khích người Nhật Bản nói tiếng Việt, gắn tiếng Việt với công việc, với hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Thông qua ngôn ngữ, con người sẽ hiểu biết nhau hơn và tin tưởng nhau hơn, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Chủ tịch Hiệp hội giáo dục phi lợi nhuận Bunsai Gakuen, Hiệu trưởng Trường cao đẳng ngoại ngữ Nhật Bản, ông Ise Yoji cho biết, những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Nhật bản phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…Cùng với đó nhu cầu học tiếng Việt của người Nhật Bản ngày càng tăng. Do đó, kỳ thi năng lực tiếng Việt sẽ đáp ứng nguyện vọng học tiếng Việt của người Nhật Bản cũng như người nước ngoài tại Nhật Bản.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng ngoại ngữ Nhật Bản, ông Ise Yoji.

Ông Ise khẳng định rằng, kỳ thi năng lực tiếng Việt được tổ chức với độ tin cậy cao khiến lượt thí sinh đăng ký tăng mạnh. Ông hy vọng các kỳ thi tiếp theo sẽ được tổ chức một cách chuyên nghiệp hơn, thu hút lượng thí sinh đông đảo hơn.

Ông Phạm Quang Hưng, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: “Phong trào học tiếng Việt của người Nhật trong những năm gần đây rất phát triển. Có thể chia ra làm mấy đối tượng như sau: Thứ nhất, các em sinh viên học tiếng Việt trong các trường Đại học có khoa tiếng Việt. Số lượng này đang tăng lên, đây là những em có lòng yên mến đối với Việt Nam và tương lai mong muốn làm việc có liên quan tới Việt Nam. Thứ hai, hiện tại số người Việt Nam tại Nhật Bản tăng mạnh. Do đó, nảy sinh nhu cầu hỗ trợ về cuộc sống cho những người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các cơ quan, chính quyền địa phương Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến sự hỗ trợ người nước ngoài bằng chính ngôn ngữ của nước đó. Ví dụ sẽ có những hướng dẫn bằng tiếng Việt cho người Việt Nam khi có những vấn đề phát sinh. Chính vì vậy nhu cầu biết tiếng Việt của người Nhật rất lớn, làm cho số lượng người học tiếng Việt kể cả chính quy ở trường lớp cũng như tự học, hay vừa học vừa làm tăng lên nhanh”.

Thí sinh nhiều tuổi nhất, 83 tuổi.

Để khuyến khích người Nhật Bản học tiếng Việt, chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng cần tăng cường hỗ trợ để giúp cho kỳ thi có tính khách quan cao và đánh giá chính xác năng lực của các thí sinh, đồng thời hỗ trợ sự phối hợp với các khoa tiếng Việt tại các trường Đại học của Việt Nam, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của kỳ thi này.

Theo kế hoạch, kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ 4 sẽ được tổ chức cuối tháng 6/2020./.