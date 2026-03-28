Khám chữa bệnh cho bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Prey Veng

Ngay từ sáng sớm hôm nay (28/3), đông đảo bà con Việt kiều và người Campuchia đã có mặt tại trưởng tiểu học hữu nghị Khmer – Việt Nam và cũng là trụ sở Chi hội Khmer – Việt Nam tỉnh Prey Veng. Prey Veng là một tỉnh nằm giáp với Việt Nam, cũng là tập trung khá đông người gốc Việt đã làm ăn sinh sống lâu đời tại Campuchia. Hoạt động khám chữa bệnh từ thiện lần này càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra trước thềm Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey tại Campuchia.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, bác sĩ Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh cho biết, đoàn của bệnh viện bao gồm 26 y bác sĩ thực hiện các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tầm soát đái tháo đường, siêu âm tầm soát bệnh cho 500 bà con tại địa phương, gồm 250 người gốc Việt và 250 người Khmer. Bên cạnh khám tư vấn sức khỏe, đoàn cũng cấp, phát thuốc miễn phí cho bà con, tư vấn cho bà con về chăm sóc sức khỏe đối với những bệnh mãn tính.

Tiến sĩ, bác sĩ Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh khám bệnh cho bệnh nhân

Bác sĩ Tôn Thanh Trà cho biết, đây là hoạt động từ thiện thường xuyên hướng tới cộng đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh suốt hơn 10 năm qua tại khắp các địa phương của Campuchia, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền sở tại, với mục đích cung cấp một phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp bà con có một cuộc sống tốt hơn, không phân biệt người gốc Việt hay người Khmer.

“Tất cả bà con đều được khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và trao quà, không phân biệt là người Việt Nam hay người Khmer. Việc lựa chọn đối tượng do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội người Việt Nam tại Campuchia phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Hằng năm, chúng tôi tổ chức hai đợt khám, mỗi đợt tại một địa phương khác nhau. Đợt này được triển khai nhân dịp Tết cổ truyền của người Khmer. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã đến nhiều địa phương, và Prey Veng là nơi đầu tiên trong đợt khám lần này”, bác sĩ Tôn Thanh Trà cho biết.

Từ sáng sớm, 500 bà con, gồm 250 người gốc Việt và 250 người Campuchia đã tập trung tại Trường Tiểu học Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng để tham gia chương trình, xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh và tư vấn sức khoẻ.

Ông Nguyễn Văn Đường, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tỉnh Prey Veng cho biết, hoàn cảnh cuộc sống của bà con tại Prey Veng cũng còn nhiều khó khăn, cả về giấy tờ địa vị pháp lý cũng như sinh kế, nghề nghiệp. Phần đông bà con sống bằng nghề đánh bắt cá quy mô nhỏ, làm thuê, kinh doanh nhỏ, nên việc chăm sóc sức khỏe, y tế đối với hầu hết bà con không được chú trọng đúng mức, rất cần sự hỗ trợ và quan tâm thường xuyên. Trong khi đó, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng đảm bảo tại chỗ hoặc về Việt Nam khám chữa bệnh cũng còn nhiều trở ngại về thủ tục và tài chính. Trong bối cảnh đó, hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho bà con trước thềm Tết Chol Chhnam Thmey càng thêm phần ý nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Đường cho biết: “Cộng đồng người Việt tại tỉnh Prey Veng rất biết ơn và trân trọng cảm ơn đoàn y, bác sĩ cùng lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của bà con, không chỉ tại Prey Veng mà còn ở các địa phương khác”.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Lê Minh Ngọc cho rằng, hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh không chỉ là công tác cộng đồng đối với người gốc Việt, mà còn là đóng góp thiết thực cho chủ trương ưu tiên chăm sóc sức khỏe người dân nói chung của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, qua đó tăng cường hợp tác về hợp tác y tế và công tác xã hội vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước.