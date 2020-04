Trí thức Việt ở Hàn tặng 8.000 khẩu trang y tế cho BĐBP và Công an Tây Ninh

Hôm nay (16/4), Hội Chuyên gia Trí Thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA), Hội thành viên trực thuộc Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) đã đến thăm hỏi và trao tặng các sản phẩm, vật dụng y tế cần thiết cho Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh, một trong những tỉnh/thành thuộc nhóm nguy cơ cao.



Tại buổi làm việc, TS.Phạm Hải Chiến, Chủ tịch Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc đã trao tặng 6.000 khẩu trang y tế, 3 thùng Gel rửa tay Peka Antis diệt khuẩn, 3 thùng Bio Peka (chế phẩm sinh học giúp chống muỗi, kiến gián và xuôi đuổi chuột khi tuần tra biên giới), và 20 bộ mặt nạ chống giọt bắn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.



VKEIA thăm hỏi và trao tặng các sản phẩm, vật dụng y tế cần thiết cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tìm hiểu thực tế, VKEIA nhận thấy lực lượng tuyến đầu tại các vùng biên giới đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa tác động của các ca nhiễm từ bên ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, VKEIA đã lên kế hoạch vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ lực lượng biên phòng Tây Ninh, một trong các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất tiếp tục cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.



Thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy BĐBP Tây Ninh cám ơn Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc đã thăm hỏi, động viên và ủng hộ sản phẩm, vật dụng y tế thiết yếu cho BĐBP Tây Ninh. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho rằng, món quà của VKEIA tặng lần này hết sức ý nghĩa và kịp thời, góp phần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu trong phòng, chống dịch bệnh hiện nay.



VKEIA thăm hỏi và trao tặng các sản phẩm, vật dụng y tế cần thiết cho Công an tỉnh Tây Ninh



Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, đơn vị đã bố trí hơn 100 chốt dã chiến, làm nhiệm vụ chống nhập cảnh trái phép trên hơn 240km biên giới tỉnh Tây Ninh (giáp với Campuchia), góp phần chống dịch bệnh lây lan từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặt khác, lực lượng BĐBP Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với lực lương Công an tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, cũng như công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu… giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc.



VKEIA đã đến Bệnh xá Công An tỉnh Tây Ninh thăm hỏi và tặng quà 2000 khẩu trang y tế, 1 thùng Gel rửa tay diệt khuẩn, 7 hộp Bio Peka cho lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng hỗ trợ và phối hợp cùng với BĐBP tỉnh trong công tác phòng chống dịch.



VKEIA cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho chiến sỹ chốt cảnh giới biên phòng Cầu Trắng, Tây Ninh. Tại đây, đoàn đã được cán bộ chiến sỹ chốt Cầu Trắng chia sẻ những khó khăn khi đảm nhiệm thêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn hiện nay, và khẳng định quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.



TS. Phạm Hải Chiến - Chủ tịch VKEIA chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tế các khu vực phòng chống dịch để vận động các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài nước, chung tay cùng VKEIA, hỗ trợ kịp thời các đơn vị trọng yếu còn có nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch, cùng với cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”./.