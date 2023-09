Kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Tối qua (8/9), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney (phụ trách bang New South Wales, Queensland và Nam Australia) của Australia đã long trọng tổ chức chiêu đãi nhân dịp 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng.

Khoảng 250 khách mời là các nghị sỹ, đại diện chính quyền bang New South Wales, đại diện một số cơ quan và tổ chức của bang New South Wales, cùng đông đảo đoàn ngoại giao tại Sydney, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà cùng đông đảo bà con kiều bào và du học sinh đã tham dự tiệc chiêu đãi nhân dịp 78 năm Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia. Trong số các khách mời đến tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ chính quyền địa phương Ron Hoenig và Bộ trưởng Tư pháp Michael Daley của bang New South Wales, Australia.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ ý nghĩa của ngày Quốc khánh và những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua. Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết, trong 78 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiều mặt từ chính trị, kinh tế tới văn hóa, xã hội và hiện giờ Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, là quốc gia có mức thu nhập trung bình và trở thành điểm đến yêu thích của nhiều doanh nghiệp, khách du lịch quốc tế cũng như là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng.

Về quan hệ song phương, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, Australia không chỉ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam mà còn đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam như việc mở trường đại học, ngân hàng, công ty luật đầu tiên tại Việt Nam. Australia cũng là quốc gia giúp Việt Nam xây dựng một số hạ tầng cơ sở nền tảng như đường cáp viễn thông dưới biển, trạm vệ tinh đầu tiên và đường dây tải điện Bắc- Nam.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho hay, trải qua 50 năm, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, Việt Nam và Australia đã trở thành Đối tác chiến lược của nhau. Hai nước cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nhau với tổng kim ngạch 2 chiều đạt gần 16 tỷ AUD trong năm 2022. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ cũng phát triển mạnh mẽ.

Ông Ron Hoenig, Bộ trưởng Chính quyền địa phương bang New South Wales.

Là khách mời danh dự tham gia sự kiện, Bộ trưởng Bộ chính quyền địa phương Ron Hoenig gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh. Bộ trưởng Ron Hoenig khẳng định, sau 78 năm, Việt Nam là một quốc gia sôi động và có niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Giờ đây Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và là nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Ron Hoenig khẳng định Australia tự hào là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973 và kể từ đó, quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, trên nhiều lĩnh vực, với 3 trụ cột chính là thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng và giáo dục.

Bộ trưởng Ron Hoenig nhấn mạnh, bang New South Wales có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên ở Việt Nam mà bang New South Wales đã ký Bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác. Tại bang New South Wales cũng có cộng đồng người Việt đông đảo với 97.000 người sinh ra ở Việt Nam và 123.000 người có nguồn gốc từ Việt Nam.

Bộ trưởng Ron Hoenig kỳ vọng trên nền tảng quan hệ phát triển tích cực trong 5 thập kỷ qua, trong thời gian tới, chính quyền bang New South Wales nói riêng và chính quyền liên bang Australia nói chung sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng và phu nhân đón Bộ trưởng Ron Hoenig và Bộ trưởng Michael Daley của bang NSW.

Tiệc chiêu đãi Quốc khánh và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức còn gây ấn tượng sâu sắc với các khách mời bằng màn trình diễn âm nhạc đặc sắc. Ngoài các tiết mục âm nhạc dân tộc do các nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn, sự kiện lần này còn có sự tham dự của dàn hợp xướng của trường St Andrew College Marayong.

Các tiết mục quốc ca Việt Nam, quốc ca Australia, bài hát Hello Việt Nam và bài I am Australian do học sinh và giáo viên trường St Andrew College Marayong biểu diễn đã lôi cuốn toàn bộ khách mời và tạo ra cảm xúc dâng trào trong nhiều người. Tiến sỹ Stephen Kennaugh, Hiệu trưởng trường St Andrew College Marayong cho biết, nhà trường và các học sinh đều cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia sự kiện, được tham gia biểu diễn tiết mục hát quốc ca Việt Nam, quốc ca Australia và các bài hát khác.

Tiến sỹ Kennaugh cho biết, việc tham gia sự kiện này là một trải nghiệm quý giá đối với các học sinh của trường và giúp các em mở mang kiến thức, đặc biệt khi có một số em vừa đến thăm Việt Nam trong thời gian gần đây trong một chuyến đi trải nghiệm của môn lịch sử. Thầy hiệu trưởng Stephen Kennaugh cũng cho hay, sự kiện này đã giúp các thày cô và học sinh trường St Andrew College Marayong hiểu hơn về văn hóa và đất nước Việt Nam.

Tham dự tiệc chiêu đãi Quốc khánh và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, khách mời còn được nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước thông qua cuộc triển lãm ảnh về thành tựu trong quan hệ song phương. Triển lãm do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney thực hiện dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 50 bức ảnh ghi lại những dấu mốc trong quan hệ hai nước như việc Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Australia Nguyễn Quang Tạo trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia John Kerr năm 1973, hay chuyến thăm Australia của Tổng bí thư Đỗ Mười vào năm 1995, hình ảnh lãnh đạo hai nước nhân dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược cũng như hình ảnh về các hoạt động hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia trong đó có việc Australia cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam, cầu Mỹ Thuận do Australia tài trợ được khánh thành vào năm 2000 cũng như các hoạt động hợp tác thương mại, nông nghiệp, khoa học, giáo dục.

Tại sự kiện, kết quả cuộc thi Em siêu tiếng Việt do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức cũng đã được công bố với giải đặc biệt được trao cho em Hailey Pham Viet Ha, giải nhất cá nhân được trao cho em Dora Minh Mai, giải ba tập thể được trao cho nhóm Những chú ngựa con và giải được nhiều khán giả bình chọn nhất được trao cho em Hannah Nguyen.

Tiệc chiêu đãi Quốc khánh và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức còn là dịp để bà con người Việt đang sinh sống tại bang New South Wales quây quần, gặp mặt và cùng chung vui.

Chị Trần Thị Ánh Dung, Giám đốc công ty TLGI cho biết, trong 10 năm sinh sống tại Australia, vào mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh hay Tết Âm lịch của Việt Nam, chị và gia đình đều rất xúc động khi được tham dự các sự kiện do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự tổ chức.

Chị Dung chia sẻ, buổi lễ diễn ra rất ấm cúng, đậm tình quê hương khiến cho chị cũng như nhiều bà con người Việt cảm tưởng như đang được ở quê hương, cảm thấy rất xúc động và ấm áp. Là một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hàng từ Việt Nam sang Australia, chị Dung cám ơn chính phủ Việt Nam và chính phủ Australia đã thiết lập các mối quan hệ ngoại giao cũng như mối quan hệ kinh doanh trong hàng chục năm qua để những doanh nghiệp như chị có điều kiện để mang hàng hóa của Việt Nam sang Australia phục vụ cho bà con Việt kiều.

Chị Dung cũng mong muốn trong những năm tới, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, mở rộng để các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội được mang thêm nhiều hàng hóa cũng như đồ ăn thức uống Việt Nam sang phục vụ cho bà con Việt kiều cũng như giới thiệu tới những người dân Australia muốn được thưởng thức nền ẩm thực rất đa dạng và phong phú của Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Dàn hợp xướng trường St Andrew College Marayong biểu diễn tại sự kiện.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng giới thiệu các bức ảnh tại triển lãm với Bộ trưởng Ron Hoenig và Bộ trưởng Michael Daley của bang NSW.

Triển lãm ảnh giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về các dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Australia.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng (ngoài cùng bên phải), Đại sứ Nguyễn Tất Thành (giữa) cùng Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Hà chụp ảnh cùng các các đình và em nhỏ đạt giải cuộc thi Em siêu Tiếng Việt.

Chị Trần Thị Ánh Dung.