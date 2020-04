Phong trào may tặng khẩu trang phòng Covid-19 của người Việt tại Đức

Trong những ngày này cả Châu Âu như u ám vì bóng đen của dịch Covid-19. Chỉ trong thời gian ngắn, châu Âu đã trở thành tâm chấn dịch Covid-19. Riêng ở Đức, số người nhiễm bệnh tăng lên chóng mặt khi tính đến ngày 4/4, tổng số người mắc Covid-19 ở Đức là hơn 91.000, trong đó, số bác sỹ, y tá bị nhiễm lên tới 2.300 người. Dù được chuẩn bị khá chu đáo nhưng nước Đức vẫn gặp phải những tình huống phát sinh không lường trước như thiếu khẩu trang tại các bệnh viện, viện dưỡng lão. Vì thế nhiều bệnh viện, nhà điều dưỡng, các trung tâm y tế tại Đức đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ khẩu trang.

Việc may khẩu trang chống dịch ban đầu xuất hiện lẻ tẻ trong cộng đồng người Việt nhưng sau đó đã được một số cá nhân và tổ chức đứng lên kêu gọi và trở thành phong trào tương đối rầm rộ, đặc biệt tại một số tỉnh và thành phố phía Đông nước Đức.

Nơi khởi phát đầu tiên của phong trào may khẩu trang phòng dịch Covid-19 là ở vùng Dresden. Riêng Hội Văn hoá Việt Nam đã mở đầu phong trào bằng việc tặng 2.000 khẩu trang cho bệnh viện Vincentius.

Hội Văn hoá Việt Nam tặng 2000 khẩu trang cho bệnh viện Vincentius.

“Trong những ngày này chiến dịch chung tay may khẩu trang chống dịch đang bước vào thời kỳ cấp tập, vùng Dresden đã may được hàng nghìn chiếc khẩu trang tặng cho các bệnh viện, viện dưỡng lão, các trung tâm y tế và cả người dân Đức”, chị Thien Nga Vo, một thành viên của phong trào này chia sẻ, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ vải để may khẩu trang khi nhu cầu chống dịch đang trở nên cấp thiết.

Tại thành phố biển Rostock, tổ chức đứng lên kêu gọi quyên góp và may khẩu trang là Ban liên lạc lớp Doanh nghiệp Rostock. Ngày 2/4, Ban liên lạc cùng với đại diện các cơ sở may, các nhà tài trợ đã trao 2.500 chiếc khẩu trang đầu tiên cho bệnh viện Klinikum Südstadt. Ông Steffen Vollrath, Giám đốc bệnh viện rất xúc động trước món quà ý nghĩa này và đánh giá cao tấm lòng đầy sẻ chia của cộng đồng người Việt.

Thợ may cần mẫn may khẩu trang

Trong khi đó, cộng động người Việt ở vùng Cottbus ngày 30/3 đã đem tặng 700 khẩu trang tự may cho bệnh viện thành phố trong sự đón nhận đầy xúc động của lãnh đạo bệnh viện.



Thủ đô Berlin là nơi phong trào may khẩu trang và quyên góp các thiết bị y tế của cộng đồng người Việt nhằm ủng hộ các bệnh viện, nhà dưỡng lão, trung tâm y tế diễn ra rầm rộ nhất, phong phú nhất cả về số lượng và hình thức.



Sen Vàng Berlin là một trong những tổ chức đầu tiên tại thủ đô Berlin may khẩu trang thiện nguyện. Bên cạnh đó, phong trào còn có sự tham gia của các doanh nghiệp của TTTM Đồng Xuân và Hội Phụ nữ Đồng Xuân với tổ chức quy củ và số người tham gia cũng đông đảo. Ngày 31/3, 1000 chiếc khẩu trang y tế và 30 hộp thuốc khử trùng đã được trao tặng cho quận Lichtenberg. Bà Emmrich - nguyên Chủ tịch Quận Lichtenberg đã tiếp nhận và gửi lời cảm ơn món quà vừa tình nghĩa, vừa rất thiết thực này. Theo bà, số khẩu trang và thuốc khử trùng sẽ được Quận gửi tới bệnh viện, cùng các đội cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Các bác sỹ, y tá phòng cấp cứu bệnh viện Charité Berlin nhận những suất ăn ủng hộ của bà con người Việt.

Những hoạt động may và quyên góp khẩu trang, vật dụng bảo hộ y tế kể trên chắc chắn không phải là tất cả hoạt động của bà con người Việt tại Đức, cũng như con số khẩu trang, vật dụng bảo hộ y tế kể trên chắc chắn không phải là con số cuối cùng.



Phong trào may khẩu trang của người Việt đang rất khí thế và rầm rộ, nhưng những người may khẩu trang lại là những người lặng thầm nhất.

Những chiếc khẩu trang tuy nhỏ bé, số lượng cũng không thấm tháp so với nhu cầu đang cấp thiết hiện nay, tuy nhiên, đằng sau món quà đó là tấm lòng của bà con người Việt mong muốn được góp một phần nhỏ bé vào một mục tiêu to lớn là đẩy lùi đại dịch Covid-19, đem cuộc sống yên lành về cho mọi nhà./.