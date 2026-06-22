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Phóng viên thường trú tại Nhật Bản góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Thứ Hai, 11:16, 22/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (22/6), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí thường trú tại Tokyo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). 

 

Tham gia buổi gặp mặt có Đại sứ Phạm Quang Hiệu, các cán bộ nhân viên của Đại sứ quán và toàn bộ các phóng viên của 3 cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, gồm VOV, VTV và TTXVN.

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu tặng hoa và chúc mừng các nhà báo của VOV, VTV và TTXVN nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã gửi tới toàn thể các nhà báo đang công tác tại Nhật Bản những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, nhất là trong việc đồng hành, phản ánh kịp thời và sinh động các hoạt động của Đại sứ quán, các chuyến thăm của các đoàn Việt Nam sang công tác Nhật Bản, những diễn biến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, cũng như thông tin đầy đủ tình hình cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn…

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, những bài viết, những thông tin, hình ảnh của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nhật Bản như “nhịp cầu nối”, lan tỏa những giá trị, hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản cũng như quốc tế, truyền tải một cách tích cực những thông tin đa chiều để các bạn đọc, khán thính giả của Việt Nam và Nhật Bản hiểu sâu sắc hơn về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội… của hai nước, cũng như tình hình của cộng đồng, kiều bào. Từ đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt và tốt đẹp giữa hai nước.

Cũng trong dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” của mình, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nhật Bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cũng như các nhiệm vụ khác.

Về phần mình, đại diện các cơ quan báo chí của VOV, VTV và TTXVN tại Nhật Bản cùng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động báo chí; đồng thời khẳng định đội ngũ phóng viên thường trú sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại, công nghệ truyền thông, trí tuệ nhân tạo…, qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối thông tin”, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, phản ánh sinh động đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, cũng như những thành tựu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cũng nhân dịp này, các cơ quan báo chí Việt Nam tại Nhật Bản đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và hào hùng của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm nghề nghiệp, và cùng nhau khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản trong công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản, cũng như bạn bè quốc tế.

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Chuyện nghề của phóng viên thường trú nước ngoài VOV

VOV.VN - Khi nói đến phóng viên thường trú ở nước ngoài, nhiều người sẽ hình dung ra những nhà báo ăn mặc lịch sự, chạy xe xịn, phương tiện làm việc hiện đại, tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu sở tại... Điều này không sai, nhưng chỉ là một mảnh ghép trong bức chân dung đa sắc về phóng viên thường trú nước ngoài của VOV.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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