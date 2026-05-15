Ra mắt dự án bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua võ thuật truyền thống Việt Nam

Dự án này có tên Guardian Girls Vovinam (GGV), do Guardian Girls International (GGI) – một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 2019, và Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) phối hợp tiến hành, với mục đích thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và bé gái, nâng cao bình đẳng giới và tăng cường sự lãnh đạo của nữ giới.

Một màn thị phạm Vovinam tại sự kiện.

Thông qua Dự án, các huấn luyện viên nữ được đào tạo theo giáo trình chuẩn quốc tế, đồng thời, các lớp huấn luyện, hội thảo và hoạt động giáo dục cộng đồng.. cũng sẽ được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng tự vệ, kiến thức phòng chống bạo lực giới, và nâng cao sự tự tin cho phụ nữ và trẻ em gái. Trước đó, dự án này đã được ra mắt tại Việt Nam dưới sự đồng tổ chức của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới Bạch Ngọc Chiến phát biểu tại sự kiện.

Tham dự sự kiện ra mắt GGV tại Nhật Bản có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Nhà sáng lập – Chủ tịch GGI Koyamada Shin, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới Bạch Ngọc Chiến, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Isawa Ichiro và gần 100 quan khách đến từ Nhật Bản và Việt Nam.

Nhà sáng lập – Chủ tịch GGI Koyamada Shin.

Phát biểu tại đây, ông Bạch Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới nói: “Tham gia các khóa đào tạo GGV, các học viên sẽ không chỉ học các kỹ năng tự vệ, mà sẽ còn biết thêm về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cho đến nay, có hơn 2 triệu người tập Vovinam tại hơn 70 nước và con số này sẽ tiếp tục tăng nhờ sự phát triển của các dự án như GGV”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu (giữa) và các đại biểu.

Ký kết hợp tác giữa GGI, WVVF và Shinyu Kikuchi Japan.

GGV còn được đánh giá là sẽ góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu văn hóa - thể thao và tình hữu nghị, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh về Việt Nam – một dân tộc có tinh thần thượng võ.