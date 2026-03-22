Sinh viên Nga yêu tiếng Việt tranh tài

Chủ Nhật, 06:59, 22/03/2026
VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 21/3, cuộc thi Dịch thuật tiếng Việt chuyên nghiệp toàn Liên bang Nga lần thứ 5 chính thức khai mạc.

Sự kiện do Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow tổ chức, với sự phối hợp của Trung tâm “Thế giới Nga”, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác Nga - Việt, Truyền thống và Hữu nghị. Tham dự Lễ khai mạc có hàng trăm giảng viên, sinh viên và chuyên gia từ các trường đại học hàng đầu nước Nga, nơi có đông sinh viên Nga theo học tiếng Việt.

Dự Lễ khai mạc có hàng trăm giảng viên, sinh viên và chuyên gia từ các trường đại học hàng đầu nước Nga.

Ngày 21/3, Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow lại trở thành sân chơi cho những sinh viên Nga yêu tiếng Việt, nơi các em tranh tài, học hỏi và thể hiện niềm đam mê tiếng Việt, đồng thời giữ gìn một truyền thống văn hóa - giáo dục đầy ý nghĩa. 

Trong lễ khai mạc, bà Marina Chirgashova, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo Ngôn ngữ Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, nhấn mạnh: "Đối với các sinh viên Nga hiện đang theo học tiếng Việt, những kiến thức và kỹ năng các bạn tích lũy hôm nay chắc chắn sẽ sớm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau. Việc các bạn đã sẵn sàng bước những bước đầu tiên và trình bày kết quả của mình trong khuôn khổ cuộc thi hôm nay cho thấy sự dũng cảm và quyết tâm đáng trân trọng, bởi vì tiếng Việt là một ngôn ngữ không hề dễ học".

Bà Marina Chirgashova, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo Ngôn ngữ Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (người ngồi ngoài cùng bên trái) và các đại biểu tại Lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Hợp tác Nga - Việt, Truyền thống và Hữu nghị, cũng chia sẻ: "Dịch thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực chính trị - xã hội chính là nghệ thuật của sự thấu hiểu, của việc lựa chọn từng từ ngữ phù hợp để chuyển tải nội dung, giá trị và tư tưởng đến các dân tộc khác. Chính dịch thuật, ngôn ngữ học và giao lưu học thuật là nền tảng quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga".

Cuộc thi là bệ phóng để các sinh viên Nga yêu tiếng Việt cùng tỏa sáng.

Sau vòng tuyển chọn, 21 thí sinh từ 6 trường đại học bước vào vòng chung kết gồm hai phần: kiểm tra viết về kiến thức tiếng Việt, nghi thức giao tiếp trong kinh doanh và lễ tân ngoại giao; tiếp theo là dịch nghe theo cụm từ. Trong vòng 40 giây, các thí sinh thực hiện dịch hai chiều Nga - Việt, Việt - Nga về các chủ đề chính trị, xã hội và ngoại giao.

Ban giám khảo gồm các phiên dịch, nhà ngoại giao uy tín, những tấm gương nghề nghiệp cho các nhà Việt Nam học tương lai. Kết quả, các giải nhất, nhì, ba lần lượt được trao cho thí sinh ở các bậc cử nhân năm 2, năm 3 - 4 và thạc sĩ; cùng các giải phụ về phát âm, bản dịch chính xác và nhịp độ dịch xuất sắc.

Thí sinh Alla Artyomovna, sinh viên năm 3 Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow.

Vinh dự giành giải phát âm xuất sắc nhất, thí sinh Alla Artyomovna, sinh viên năm 3 Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, chia sẻ: "Tôi rất yêu thích tiếng Việt, mặc dù lúc đầu việc học khá khó do cách phát âm không quen thuộc và khác xa các ngôn ngữ châu Âu. Tôi đã sang Việt Nam thực tập 5 tháng, chắc chắn tôi sẽ sang Việt Nam thực tập thêm một lần nữa và gắn bó cuộc đời mình với Việt Nam".

Suốt 5 năm qua, cuộc thi Dịch thuật tiếng Việt chuyên nghiệp toàn Nga đã trở thành bệ phóng cho dịch thuật chuyên ngành, nơi tinh thần học hỏi, sự dũng cảm và đam mê tiếng Việt của các sinh viên Nga cùng tỏa sáng, đồng thời vun đắp tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: người việt tại Nga sinh viên Nga Sinh viên Nga yêu tiếng Việt Thủ tướng Phạm Minh Chính
Người Việt tại Nga hướng về Ngày hội non sông
VOV.VN - Dù ở cách xa quê hương ngàn vạn dặm, trái tim của những người Việt tại Nga vẫn luôn hướng về Tổ quốc.

Xuân Bính Ngọ 2026 của cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông Nga
VOV.VN - Vừa qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) gắn với chương trình “Xuân Quê hương”, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cộng đồng người Việt tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
VOV.VN - 660 triệu đồng là số tiền do cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do 3 cơn bão liên tiếp vừa qua gây ra.

