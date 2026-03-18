Sinh viên Việt Nam - những đại sứ văn hóa Việt tại Nga

Sự kiện do Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba (RUDN) tổ chức, nhằm tôn vinh sức sống và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN 2026.

Dự và phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vyacheslav Socolov - Trưởng bộ phận châu Á, phụ trách công tác với các Hội sinh viên, Dự án và Sáng kiến, dành cho các bạn sinh viên những lời động viên quý giá: “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam đã trở thành một hoạt động mang tính truyền thống. Sinh viên của chúng tôi rất mong chờ sự kiện này, họ chuẩn bị và nỗ lực rất nhiều. Tôi xin cảm ơn sâu sắc vì các bạn đã giúp chúng tôi làm quen với đất nước Việt Nam theo cách mà chính các bạn hiểu rõ nhất”.

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, những giá trị văn hóa Việt luôn được gìn giữ và lan tỏa, không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần khẳng định bản sắc, niềm tự hào và cội nguồn của dân tộc.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách bộ phận hợp tác giáo dục và quản lý du học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, nhấn mạnh vai trò của các sinh viên tại Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P.E. Lumumba không chỉ học tập mà còn là những “Đại sứ văn hóa”, góp phần kết nối và thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các quốc gia.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa phát biểu: “Văn hóa là một phần rất quan trọng và tôi tin rằng mỗi sinh viên học tập tại đây đều đại diện cho đất nước mình, cho nền văn hóa của mình và theo một cách nào đó chính là “đại sứ” của quốc gia mình. Chúng tôi rất tự hào về các bạn sinh viên, bởi các bạn không chỉ chăm chỉ học tập, đoàn kết mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường”.

Với chủ đề “TINH HOA”, Tuần văn hóa Việt Nam thực sự là dịp để các bạn sinh viên Việt Nam thực hiện vai trò của những “sứ giả văn hóa”, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế bằng những câu chuyện nghệ thuật và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ.

Kiều bào tại Nga kỳ vọng vào những đại biểu trúng cử với tư duy đổi mới VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt, đại diện Hội luật gia Việt Nam tại Nga khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam tại Nga kỳ vọng, các đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ có tư duy đổi mới, tạo ra một cơ chế thông thoáng hơn nữa.

Chị Hứa Trần Mai Linh - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên Lumumba (RUDN) chia sẻ, trong môi trường quốc tế như RUDN, điều làm nên bản sắc của sinh viên Việt Nam chính là sự thấu hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau.

“Bên cạnh việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, chúng em luôn ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Sự kiện nhận được sự hưởng ứng lớn từ sinh viên quốc tế, đặc biệt là các hội sinh viên châu Á như Lào, Pakistan, Sri Lanka, cũng như sinh viên Nga. Các bạn rất quan tâm tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam”, chị Linh nói.

Diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm văn hóa, trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ, múa sạp, giao lưu sinh viên quốc tế, Tuần văn hóa Việt Nam thực sự là nhịp cầu để tiếp nối những câu chuyện văn hóa qua các thế hệ, đồng thời tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của các bạn sinh viên - những “tinh hoa” đang góp phần viết tiếp hành trình phát triển của dân tộc. Tuần lễ kết thúc vào tối 21/3 bằng đêm Gala tổng kết với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình để tất cả các bạn sinh viên Việt Nam cùng tỏa sáng, cùng viết tiếp câu chuyện văn hóa dân tộc giữa lòng nước Nga.