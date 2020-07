Thông báo về chuyến bay từ Australia về Việt Nam ngày 13/7

Trong bối cảnh chính quyền bang New South Wales, nơi máy bay của Việt Nam sẽ đón hành khách không cho những người đến từ bang Victoria nhập cảnh, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia đã làm việc với nhà chức trách sở tại và khuyến nghị công dân cần phải lưu ý một số vấn đề trong quá trình di chuyển đến sân bay Sydney tại bang New South Wales.

Trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh là đối tượng ưu tiên được về Việt Nam trên chuyến bay này.

Chuyến bay thứ ba đưa công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt tại Australia do dịch Covid-19 về nước có số hiệu VN 786, cất cánh từ Sydney lúc 14h00 (giờ Sydney) ngày 13/07/2020. Do diễn biến mới của tình hình dịch bệnh tại bang Victoria và New South Wales, đề nghị các công dân đi chuyến bay này KHẨN TRƯƠNG triển khai các thủ tục sau:

1. Xin phép nhập cảnh vào bang New South Wales (apply for NSW border entry permit) tại đường link sau:

https://www.service.nsw.gov.au/…/apply-covid-19-nsw-border-…

2. Lập kế hoạch di chuyển phù hợp để có mặt ở sân bay 04 tiếng trước giờ máy bay cất cánh. Cảnh sát bang New South Wale khuyến cáo nên đi máy bay thay bằng đường bộ; chỉ nên quá cảnh tại sân bay, không nên đến từ hôm trước vì có thể bị cách ly 14 ngày.

3. Chuẩn bị các giấy tờ: Hộ chiếu, vé máy bay, công hàm của Đại sứ quán để xuất trình trong quá trình di chuyển.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, các chính sách của từng bang có thể thay đổi rất nhanh, Đại sứ quán tại Australia và Tổng lãnh sự quán tại Sydney đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ tối đa công dân trong việc di chuyển và sẽ cập nhật thông tin trên trang web của Đại sứ quán.

Thông báo này cùng với công hàm đi đường đã được gửi đến thư điện tử của từng công dân (đã được duyệt bay) đang sinh sống tại bang Victoria./.