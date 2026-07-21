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Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch và Hội Áo - Việt

Thứ Ba, 05:50, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCNVN cho ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo - Việt, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và tập thể Hội Áo - Việt vì những đóng góp vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch và Hội Áo - Việt. Đại sứ nhấn mạnh, Huân chương Hữu nghị là biểu tượng về sự công nhận của Nhà nước Việt Nam đối với hơn 6 thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Peter Jankowitsch vì quan hệ hai nước và cũng là sự biết ơn sâu sắc và trân trọng của nhân dân Việt Nam dành cho ông.

trao tang huan chuong huu nghi cho ong peter jankowitsch va hoi Ao - viet hinh anh 1
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội Hữu nghị Áo - Việt

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và là người bạn chân thành của Việt Nam, ông Peter Jankowitsch đã đồng hành cùng mục tiêu hòa bình, hợp tác đa phương và đoàn kết với các nước Nam bán cầu; ủng hộ Việt Nam tại Liên hợp quốc và Châu Âu. Trong vai trò là Chủ tịch Hội Áo - Việt (1998 - 2022), ông cũng góp phần tăng cường quan hệ hai nước trên cả cấp nhà nước và nhân dân, hỗ trợ nhiều dự án nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre.

Đại sứ cũng chúc mừng Hội Áo - Việt từ khi thành lập năm 1976 đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong nỗ lực chống bao vây, cấm vận, thúc đẩy các dự án nhân đạo, hàn gắn vết thương chiến tranh, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi ở TP.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Ông Peter Jankowitsch bày tỏ xúc động, vinh dự và gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cao quý cũng như dành những tình cảm rất tốt đẹp cho ông và Hội Áo - Việt trong suốt thời gian qua. Ông cho biết, hình ảnh đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nỗ lực chống bao vây, cấm vận luôn thôi thúc cá nhân ông và Hội Áo - Việt phải hành động thiết thực, kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và của nhân dân Áo giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ các dự án nhân đạo cho trẻ em mồ côi, dạy nghề cho phụ nữ…

trao tang huan chuong huu nghi cho ong peter jankowitsch va hoi Ao - viet hinh anh 2
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch

Ông cũng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và đề nghị Hội Áo - Việt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo để thúc đẩy đối ngoại nhân dân, hợp tác vì phát triển, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 2027.

 

Anh Thư/VOV1
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