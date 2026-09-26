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Trung thu đậm sắc dân gian cho thiếu nhi Việt Nam tại Nga

Thứ Bảy, 10:02, 26/09/2026
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VOV.VN - Trong không khí Tết Trung thu, cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương ở Liên bang Nga tổ chức các hoạt động vui hội Trăng rằm dành cho thiếu nhi, giúp thế hệ trẻ thêm gắn bó với văn hóa và cội nguồn dân tộc.

Tối 25/9, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức chương trình “Đêm trăng rằm” dành cho con em cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đoàn nghệ sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đang có chuyến công tác tại Liên bang Nga.

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Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trưởng đoàn, cho biết các nghệ sĩ rất vui và vinh dự khi được mang những làn điệu dân ca và âm nhạc truyền thống Việt Nam đến biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại Nga. Các nghệ sĩ giới thiệu các tiết mục sử dụng những nhạc cụ truyền thống như đàn Nhị, sáo trúc, đàn Bầu và T’rưng, mang đến những giai điệu mang âm hưởng đặc trưng của các vùng miền Việt Nam. Đặc biệt, giai điệu Nga quen thuộc “Tình ca du mục” được thể hiện bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc hai nền văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cảm ơn Đoàn nghệ sĩ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã mang đến món quà tinh thần ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi, đồng thời chúc các cháu có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và đáng nhớ. Sau chương trình nghệ thuật, các cháu thiếu nhi được tặng quà, tham gia phá cỗ và thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn.

Không khí trung thu tại Đại sứ quán

 

Cùng ngày, tại thành phố Vladivostok, cộng đồng người Việt Nam cũng tổ chức “Đêm Hội Trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi. Tham dự chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên gửi lời chúc trung thu; đồng thời trao thư khen cho các cháu có thành tích tốt trong học tập, hoạt động nghệ thuật và thể thao trong năm qua. Các em nhỏ tại Vladivostok được tham gia nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, múa lân, phá cỗ và nhận quà Trung thu.

Trong hai ngày 26 và 27/9, Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Moscow cũng tổ chức chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi, với các tiết mục văn nghệ, múa lân, trống hội cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa như làm tranh Đông Hồ, nặn tò he và phá cỗ.

Những hoạt động đón Trung thu mang đến cho thiếu nhi Việt Nam tại Nga không gian vui chơi, giao lưu và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Qua tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống hội, những điệu múa lân và các hoạt động dân gian, những giá trị văn hóa Việt Nam được tiếp nối trong đời sống cộng đồng, để các em nhỏ dù sinh sống xa quê vẫn có cơ hội cảm nhận và gắn bó với văn hóa, cội nguồn dân tộc.

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Rộn ràng sắc màu Tết Trung Thu Việt tại Sri Lanka

VOV.VN - Chiều ngày 4/10, tại Thiền viện Trúc Lâm Kandy - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên toạ lạc tại vùng Ambakote, tỉnh Trung của Sri Lanka, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức Chương trình "Vui Tết Trung thu 2025" với sự tham gia của thiếu nhi Sri Lanka và Việt Nam cùng đại diện chính quyền sở tại. 

Hương Trà/VOV-Moscow
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