Việt Nam hỗ trợ đưa gần 1.500 công dân về nước an toàn

Ngày 9/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp thông tin liên quan đến một số công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại các sân bay quốc tế do những thay đổi trong chính sách vận chuyển của các hãng hàng không vì dịch Covid-19.

Hành khách xếp hàng chờ đo thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Ảnh minh họa: AFP.

Bà Lê Thị Thu Hằng nói: “Trong thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như ở nước ngoài hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn. Hiện nay vẫn còn một vài công dân bị “kẹt” tại các sân bay quốc tế nước ngoài do các quốc gia và vùng lãnh thổ thay đổi các chính sách về xuất nhập cảnh, quá cảnh, các hãng hàng không dừng hủy và thay đổi lịch trình bày để phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra theo tôi được biết, có một số công dân Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về thị thực lưu trú tại nước ngoài do không tìm được chuyến bay về nước.



Các cơ quan đại diện Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế, cơ quan chức năng sở tại để tháo gỡ các khó khăn về thị thực lưu trú, đảm bảo chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ tìm kiếm, thu xếp chuyến bay phù hợp để về Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng, không phải trong mọi trường hợp cơ quan đại diện có thể giải quyết được tất cả các vướng mắc để công dân về nước".

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước.

Đối với một số ít trường hợp người Việt Nam không có giấy tờ tùy thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở nước ngoài, sẽ cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để thẩm tra nhân thân và có phương án xử lý thích hợp./.