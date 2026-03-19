Việt Nam tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân ở Trung Đông

Thứ Năm, 17:39, 19/03/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột, đồng thời khuyến cáo công dân theo dõi sát tình hình và chủ động liên hệ cơ quan đại diện khi cần hỗ trợ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, trả lời câu hỏi liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật các biện pháp được triển khai thời gian qua.

viet nam tich cuc trien khai cac bien phap bao ho cong dan o trung Dong hinh anh 1
Sân bay Quốc tế Dubai ở UAE. Ảnh: AP

“Thời gian vừa qua, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông. Nhân đây, chúng tôi xin thông tin và cập nhật một số nội dung liên quan đến công tác bảo hộ công dân của Việt Nam tại khu vực này.

Theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch quá cảnh tạm thời bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về đến Việt Nam hoặc đã lên chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực Trung Đông. Đối với các tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật theo sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh an toàn cho cả người và tàu”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Kuwait, Qatar mở đăng ký trực tuyến để tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ ba để làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel cũng như tại các khu vực lân cận đã rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam ở sở tại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như các cơ quan chức năng liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Cụ thể, tại Saudi Arabia, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và được phía Saudi Arabia đồng ý cấp thị thực quá cảnh miễn phí cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu cũng như tại các cơ quan đại diện của Saudi Arabia trong khu vực. Đối với các tàu có thuyền viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng của Saudi Arabia, theo đề nghị của Đại sứ quán, cơ quan quản lý cảng biển đã chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên Việt Nam để nắm tình hình cũng như hỗ trợ các yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE và các hãng hàng không của nước này nhằm đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch bị kẹt lại tại các sân bay lớn như sân bay ở Dubai hay Riyadh quá cảnh tại UAE sang nước thứ ba. Đồng thời, Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm trong lúc chưa thể rời khỏi Dubai hoặc Abu Dhabi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên hệ ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước, khu vực nêu trên hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ kịp thời”.

tehranreuters.jpg

Hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Đông vẫn an toàn

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Bộ Ngoại giao cho biết, hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực này. Đến nay, tình hình cộng đồng người Việt cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc xung đột.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: bảo hộ công dân công dân Việt Nam người Việt ở Trung Đông chiến sự Iran quá cảnh ở Dubai đưa người dân về nước
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Israel thời điểm này
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Israel thời điểm này

VOV.VN - Ngày 28/2, Bộ Ngoại giao cho biết công dân Việt Nam tại Iran và Israel hiện an toàn, đồng thời khuyến cáo không đến hai nước này và khu vực lân cận đang chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Israel thời điểm này

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Israel thời điểm này

VOV.VN - Ngày 28/2, Bộ Ngoại giao cho biết công dân Việt Nam tại Iran và Israel hiện an toàn, đồng thời khuyến cáo không đến hai nước này và khu vực lân cận đang chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

78 công dân Việt Nam đã được sơ tán an toàn khỏi Israel và Iran
78 công dân Việt Nam đã được sơ tán an toàn khỏi Israel và Iran

VOV.VN - Trước những diễn biến mới tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Israel và Iran.

78 công dân Việt Nam đã được sơ tán an toàn khỏi Israel và Iran

78 công dân Việt Nam đã được sơ tán an toàn khỏi Israel và Iran

VOV.VN - Trước những diễn biến mới tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Israel và Iran.

Chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại Israel và Iran
Chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại Israel và Iran

VOV.VN - Hiện có hơn 700 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Israel và 37 người mang quốc tịch Việt Nam cùng 4 người gốc Việt tại Iran. Cho đến nay, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào đối với cộng đồng người Việt tại hai quốc gia này.

Chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại Israel và Iran

Chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại Israel và Iran

VOV.VN - Hiện có hơn 700 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Israel và 37 người mang quốc tịch Việt Nam cùng 4 người gốc Việt tại Iran. Cho đến nay, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào đối với cộng đồng người Việt tại hai quốc gia này.

