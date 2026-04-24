Vinh danh nhà nghiên cứu người Việt tại Australia Dương Thị Hồng Liên

Buổi lễ hôm 23/4 có sự tham dự của đại diện chính quyền sở tại Australia và giới học thuật, gồm bà Pamela Currie, Giám đốc Văn phòng bang Tây Úc của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia; Giáo sư Vanessa Chang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin; ông Randhir Amoganathan, Chủ tịch Hiệp hội Liên hợp quốc tại Úc (chi nhánh Tây Úc); cùng đại diện các hội đoàn người Việt như Hội phụ nữ Việt Nam tại Tây Úc (WAVNWA), Hội Tài năng Việt – Úc (AVTN), Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Úc (VISAWA), Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Tây Úc (WAVBC), và Hội Trí thức và Chuyên gia Việt–Úc (VASEA).

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà (trái) trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho PGS. TS. Dương Thị Hồng Liên (ảnh do nhân vật cung cấp).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Úc và Lãnh thổ Bắc Úc, nhấn mạnh: “PGS. TS. Dương Thị Hồng Liên là một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Australia, không chỉ thành công trong nghiên cứu và giảng dạy mà còn có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Những nỗ lực của bà đã góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của trí thức Việt Nam ở nước ngoài.”. Tổng lãnh sự cũng khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth luôn coi việc kết nối, hỗ trợ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức kiều bào là một trong những ưu tiên quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và bang Tây Úc.

Bày tỏ sự đánh giá cao từ phía Australia, bà Pamela Currie nhấn mạnh: “Những sáng kiến và dự án do PGS. Hồng Liên dẫn dắt đã góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác phát triển giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao năng lực. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quan hệ đối tác giữa hai nước”.

Ông Randhir Amoganathan cũng ghi nhận vai trò của PGS. Hồng Liên trong việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy các giá trị chung: “PGS. Hồng Liên là một hình mẫu tiêu biểu về việc kết hợp giữa tri thức, trách nhiệm xã hội và tinh thần phục vụ cộng đồng. Những đóng góp của bà không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt, mà còn thúc đẩy các giá trị hợp tác, hòa nhập và phát triển bền vững mà chúng ta cùng chia sẻ”.

Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao tôn vinh những đóng góp nổi bật của PGS. Hồng Liên thông qua 10 dự án do Chính phủ Australia tài trợ từ năm 2022, triển khai tại Đại học Curtin. Các dự án này tập trung hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như chuyển dịch năng lượng, phát triển thị trường carbon, chuyển đổi số và xây dựng chính sách. Đáng chú ý, chương trình nâng cao năng lực dành cho khoảng 200 lãnh đạo và cán bộ chiến lược của Việt Nam đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Không chỉ trong học thuật, PGS. Hồng Liên còn tích cực đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Australia. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt-Úc (VASEA) và Phó Trưởng ban Ủy ban Bình đẳng giới của Hiệp hội Liên hợp quốc tại Úc (chi nhánh Tây Úc), bà đã góp phần kết nối mạng lưới chuyên gia, thúc đẩy trao đổi tri thức và hỗ trợ các hoạt động hướng về quê hương. Tiêu biểu là việc tham gia các chiến dịch gây quỹ (của VASEA và ASIF) hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam, với tổng số tiền gần 190.000 AUD trong giai đoạn 2024–2025.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư Vanessa Chang đánh giá cao vai trò của PGS. Hồng Liên trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật giữa Đại học Curtin và các đối tác Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà trong việc nâng cao vị thế của cộng đồng học giả Việt Nam tại Australia. “Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam là một sự ghi nhận và đánh giá cao tuyệt vời đối với những đóng góp của PGS. Hồng Liên cho đại học Curtin, Australia và Việt Nam. Một hình mẫu công dân có tầm ảnh hưởng lớn và là niềm tự hào của Australia!”.

GS Nghiêm Đức Long, chủ tịch VASEA, cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của PGS. Hồng Liên trong cộng đồng trí thức và khoa học người Việt ở nước ngoài, cho rằng bà “thực sự đại diện cho những giá trị cốt lõi của VASEA: Xuất sắc, Hợp tác và Phục vụ (Excellence, Collaboration and Service)”.

Về phần mình, PGS. TS. Dương Thị Hồng Liên bày tỏ “Bằng khen này không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân, mà còn phản ánh sức mạnh của sự hợp tác giữa giới học thuật, chính phủ và cộng đồng hai nước. Tôi rất vinh dự được đóng góp vào việc kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam.”

Lễ trao thưởng không chỉ là dịp tôn vinh một cá nhân tiêu biểu, mà còn thể hiện rõ vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp cho sự phát triển của đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và bang Tây Úc.