Vinh danh tổ chức và cá nhân trong phòng chống dịch Covid-19 tại Séc

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Duy Nhiên – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tại buổi họp của Ban chấp hành Hội người Việt tại trung tâm Hoàng thành, Cộng hòa Séc. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội người Việt Nam tại Séc kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước này.

Vinh danh tập thể và cá nhân người Việt có đóng góp tích cực phòng chống Covid-19 ở Séc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng chia sẻ các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam với Chính phủ và nhân dân sở tại trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Đánh giá hoạt động phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, ông Nguyễn Duy Nhiên nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh Hội người Việt Nam đã thông báo và kêu gọi bà con thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của các tổ chức y tế, tin tưởng vào chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng Séc.

Nhiều cửa hàng của người Việt trên toàn Cộng hòa Séc đã tham gia phong trào cung cấp đồ ăn, nước uống miễn phí cho các các lực lượng chức năng tham gia chống dịch. Nhiều tổ chức, cá nhân đã được tập hợp lại để may khẩu trang tặng cho bệnh viện, chính quyền và người dân Séc. Tổng số tiền mà cộng đồng người Việt Nam quyên góp và trao cho chính quyền, các bệnh viện là gần 5 triệu cu-ron, tương đương khoảng 5 tỷ đồng.

Tất cả những hành động rất nhân văn và trách nhiệm đó đã được chính phủ và nhân dân Séc đánh giá cao và nhận được thư cảm ơn của chính quyền các cấp của Cộng hòa Séc. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà con người Việt tại Séc đã quyên góp và ủng hộ phòng chống dịch tại quê nhà hơn 100 triệu đồng.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc Nguyễn Duy Nhiên

Là một nhóm đầu tiên đứng ra kêu gọi may khẩu trang miễn phí giúp đỡ cho các bệnh viện và người dân sở tại. Ngay sau khi phát động, nhóm Làm Cha mẹ CZ đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm người Việt tình nguyện tham gia hỗ trợ và may khẩu trang miễn phí cho người dân. Đến nay, tổ chức này đã trao tặng hơn 25.000 chiếc khẩu trang cho nhiều cá nhân, đơn vị y tế và các cơ quan sở tại.



Chị Vương Thúy An chia sẻ: “Chúng tôi từ trước các hoạt động đã gắn liền với y tế và giáo dục, vì vậy có mối quan hệ rất tốt với bác sĩ, y tá và các bạn sinh viên trường Y tại Praha, Cộng hòa Séc… do đó chúng tôi biết từ trước nguồn khẩu trang trong CH Séc là thiếu thốn. Ban đầu mình chỉ nghĩ là giúp được đến đâu thì giúp nhưng sau khi phát động không ngờ có nhiều các chị em phụ nữ cũng như các anh đã tham gia vào chiến dịch vì vậy số lượng may ủng hộ rất lớn”.

Chị Vương Thúy An - Chủ tịch Nhóm Làm cha mẹ CZ

Cũng là một trong những tổ chức của Hội người Việt Nam tại Séc đầu tiên chung tay góp sức với chính quyền và nhân nhân sở tại trong phòng chống dịch Covid-19, Hội người Việt Nam tại thành phố Brno đã vận động và quyên góp 350 triệu đồng và may hàng nghìn khẩu trang để trao tặng cho chính quyền, bệnh viện và các tổ chức trong thành phố.

Với tinh thần tương thân tương ái của người Việt, ông Trương Công Sứ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Brno hy vọng dịch Covid-19 sẽ bị đẩy lùi và hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam tại Séc sẽ ngày càng được khẳng định trong mắt chính quyền và người dân sở tại.



Ông Trương Công Sứ nói: “Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn duy trì nếu tình hình đại dịch quay lại, chúng tôi vẫn sẵn sàng bởi vì chúng tôi đã có kinh nghiệm thực tế kêu gọi bà con tiếp tục ủng hộ để chính quyền và nhân dân địa phương thấy cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng đi đầu có những đóng góp tích cực và thiết thực trong đại dịch Covid-19.”

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Chí Hiếu, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn với chính quyền và nhân dân Séc. Ông đề nghị bà con tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo của chính quyền sở tại trong phòng chống dịch và phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội người Việt Nam cũng đã vinh danh 16 tập thể và cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc có những đóng góp nổi bật trong phòng chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo Hội người Việt Nam cũng đã đề ra phương hướng hoạt động trong những tháng tới, trong đó tiếp tục quán triệt đến toàn thể cộng đồng tinh thần chống phòng chống dịch, ổn định công việc và cuộc sống của bà con. Đồng thời tùy vào diễn biến của tình hình để tổ chức các hoạt động như ngày lễ Vu lan, tết Trung thu của các cháu thiếu nhi./.