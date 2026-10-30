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Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan qua những trang sách

Thứ Sáu, 22:07, 30/10/2026
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VOV.VN - Hai tác phẩm “Cảm ơn người lớn” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và “Cà phê cùng Tony” của Tony Buổi sáng đã ra mắt bản dịch tiếng Thái, góp phần bắc nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan.

 

Lan tỏa văn hóa Việt Nam qua những trang sách

Ngày 30/10, trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc gia Thái Lan lần thứ 31 tại thủ đô Bangkok, hai tác phẩm “Cảm ơn người lớn” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và “Cà phê cùng Tony” của Tony Buổi sáng đã ra mắt bản dịch tiếng Thái, góp phần bắc nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1976 - 2026).

Phát biểu khai mạc, bà Pratana Sintunava, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa Thái Lan, nhấn mạnh văn học phản ánh đời sống, tri thức và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời khơi mở trí tưởng tượng và sự thấu hiểu lẫn nhau. Bà khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực đưa những tác phẩm giá trị của ASEAN, trong đó có văn học Việt Nam, đến gần hơn với bạn đọc Thái Lan.

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Bà Pratana Sintunava, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa Thái Lan phát biểu tại sự kiện.
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Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Văn học là một trong những cầu nối mạnh mẽ nhất giữa con người và các nền văn hóa. Những nỗ lực dịch thuật đã mở ra cánh cửa để công chúng Thái Lan hiểu hơn về đời sống, văn hóa và con người Việt Nam hôm nay”.

Trong khuôn khổ chương trình, hai tọa đàm “Những câu chuyện từ một tách cà phê” và “Văn học và văn hóa đọc ở Việt Nam” đã mang đến những góc nhìn sinh động về đời sống thường nhật, văn hóa cà phê và thói quen đọc sách của người Việt. Các dịch giả cũng chia sẻ những câu chuyện phía sau mỗi bản dịch, từ việc lựa chọn ngôn từ phù hợp đến chuyển tải những sắc thái văn hóa đặc trưng của tác phẩm tới độc giả Thái Lan.

Dịch giả Nattakarn Khongyai, người chuyển ngữ “Cảm ơn người lớn”, cho biết thách thức lớn nhất là tìm cách diễn đạt chính xác những từ láy giàu sắc thái trong tiếng Việt. Trong khi đó, dịch giả Patcharee Tasai cho biết khi dịch “Cà phê cùng Tony”, bà đặc biệt chú trọng giữ lại chất dí dỏm và giọng văn đậm chất Nam Bộ nhằm truyền tải trọn vẹn tinh thần của tác phẩm.

Đánh giá về giá trị kết nối, PGS.TS Monthira Rato, giảng viên Đại học Chulalongkorn, nhấn mạnh: “Thông qua những tác phẩm được dịch lần này, người Thái có thể hiểu hơn những khát vọng, lo toan trong cuộc sống của người Việt. Qua đó, chúng ta thêm đồng cảm với những nỗ lực mưu sinh và hòa nhập trong thời đại toàn cầu hóa”.

Chương trình do Cục Xúc tiến văn hóa (Bộ Văn hóa Thái Lan) phối hợp với Quỹ Nghiên cứu sách tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc gia Thái Lan lần thứ 31, diễn ra từ ngày 23/10 đến 01/11/2026 tại thủ đô Bangkok.

Sự xuất hiện của các bản dịch các tác phẩm văn học Việt Nam tại sự kiện không chỉ mở ra không gian giao lưu, chia sẻ văn hóa sâu sắc giữa hai dân tộc, mà còn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Một số hình ảnh tại sự kiện

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Lễ ra mắt bản dịch tiếng Thái hai tác phẩm của Việt Nam diễn ra ngày 30/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok.
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Đại sứ Phạm Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các học giả, dịch giả.
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Cuốn sách Cảm ơn người lớn bản dịch tiếng Thái.
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Phiên tọa đàm Những câu chuyện từ một tách cà phê.
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Phiên tọa đàm Văn học và Văn hóa đọc ở Việt Nam.
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Hội chợ sách quốc gia Thái Lan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 23/10 - 01/11.
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Hội chợ sách quốc gia Thái Lan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 23/10 - 01/11.
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Lễ ra mắt bản dịch tiếng Thái hai tác phẩm của Việt Nam diễn ra ngày 30/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok.
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Trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi của người Việt đến những chiếc thuyền thúng Việt Nam chở du khách hiện hữu trên sông Kwai... Khám phá văn hóa Việt tại Kanchanaburi là một hành trình hấp dẫn, đặc sắc và nhiều ý nghĩa, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đang là điểm nhấn hấp dẫn tại ở "xứ sở Chùa Vàng"

Ngọc Diệp, Quốc Hùng/VOV-Bangkok
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