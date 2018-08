Xu hướng sử dụng kính trong thiết kế nội thất

Một trong những vật liệu đã tạo nên bộ mặt kiến trúc hiện đại của thế giới chính là kính. Kính tham gia vào nhiều vị trí, nhiều vai trò của công trình kiến trúc. Ảnh: Một văn phòng sử dụng vách kính ngăn chia, đang trong quá trình thi công. Nếu như trước kia kính đa phần chỉ xuất hiện ở cửa (cửa kính) để lấy sáng và chắn gió bụi, thì bây giờ, kính có mặt ở nhiều nơi khác, trong cả nội thất. Vật liệu kính gợi vẻ sang trọng, lạnh – nghiêm, sạch sẽ và chuẩn mực Kính làm bộ mặt của kiến trúc nhẹ nhàng và bay bổng hơn, thay thế cho sự nặng nề của những bức tường đặc. Nếu làm kết cấu bao che, ngăn chia, kính có ưu điểm nhẹ hơn (so với tường xây), chiều dày cũng nhỏ hơn, tiết kiệm được diện tích; khi thi công lắp dựng nhanh hơn. Vật liệu kính cho cảm giác mở rộng không gian và tầm nhìn, phô bày được các thành phần kiến trúc - nội thất theo cả chiều rộng và chiều sâu; làm tăng thẩm mỹ không gian kiến trúc, tăng hiệu quả thị giác và hiệu quả chiếu sáng. Trong những năm gần đây, kính được sử dụng nhiều trong nội thất bởi kính không còn là một vật liệu quá xa xỉ nữa. Thị trường đã có khả năng cung cấp vật liệu kính rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại với nhiều tính năng ưu việt của kính, phù hợp cho những nhu cầu sử dụng khác nhau. Kính được sử dụng trong nội thất như một điều tất yếu, là xu hướng phát triển vật liệu cũng như là xu hướng thiết kế. Kính được sử dụng nhiều nhất trong nội thất làm vách ngăn; với ưu điểm không chiếm diện tích, và không làm bó hẹp không gian. Ảnh: Kính làm vách ngăn phòng vệ sinh với phòng ngủ, làm vách ngăn khu tắm. Kính làm vách ngăn với khu vực cầu thang, thay thế cho lan can Kính cường lực với khả năng chịu lực không kém gì thép hay bê tông, còn có thể làm bậc thang Kính làm lan can cầu thang tạo nên sự thông thoáng. Kính làm sàn, khai thác tối đa ánh sáng theo phương đứng, rất hiệu quả ở những nơi thiếu sáng. Kính cũng là một vật liệu ốp lát cho thẩm mỹ cao và ấn tượng. Kính ốp phòng vệ sinh đem lại cảm giác hiện đại, sạch sẽ. Kính ốp bếp (giữa tủ trên và tủ dưới) đa dạng về sắc màu hơn các loại gạch ceramic thông thường. Kính trang trí nghệ thuật sử dụng trong nội thất cho các cánh tủ, mặt tường.

