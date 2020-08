Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Sáng nay (6/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiến hành công bố quyết định về công tác cán bộ.



Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (bìa phải) và Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu (bìa trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn.

Tại đây, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, 45 tuổi, quê quán huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an. Ngày 08/11/2018, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi nhận công tác tại Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ huy, phá nhiều chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền Thừa Thiên Huế khen thưởng./.