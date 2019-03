Bộ Công an đã điều động gần 1000 cán bộ, chiến sĩ về địa phương

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2019, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 và kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi họp báo

Thông tin về công tác đấu tranh phong chống tội phạm, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công An cho biết, thời gian qua công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn lành mạnh.

Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành vượt mức: Phạm pháp hình sự giảm 1,83%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt tỷ lệ 80,23%, cao hơn 4,64% so với thời gian liền kề trước cao điểm); giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng thời gian cao điểm năm 2018.



Trong đó, công tác tấn công trấn áp và truy bắt tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật. Công an các địa phương đã triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn (điển hình vụ bắt 300kg ma túy đá tại TP. Hồ Chí Minh). Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mỗi năm đạt từ 90% đến 94,6 %.

Theo thống kê từ ngày 16/11/2018 đến 15/2/2019, do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,22%); đã điều tra, xử lý 30.196 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 10.515 vụ; tội phạm kinh tế: 6.458 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 71 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 6.590 vụ, đặc biệt là tội phạm ma túy: 6.562 vụ).

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh nhà nước, trật tự được nâng lên rõ rệt. Như công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ,...Qua đó, đã đấu tranh, phát hiện làm rõ hơn 3.000 vụ, 3.530 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép, thu trên 27 nghìn tấn pháo

Về xây dựng công an xã chính quy và tăng cường cơ sở, thông tin tại buổi họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, từ khi thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ đến nay, đã có 985 cán bộ, chiến sĩ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ Công an cấp tỉnh xuống công an cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống công an cấp xã./.

