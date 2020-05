Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng 4/5, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng hai Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt 2 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân hứa sẽ cùng lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, xây dựng tập thể Công an tỉnh vững mạnh; nhanh chóng bắt tay vào công việc mà Đảng ủy, Ban Giám đốc giao cho.

Đại tá Lê Quang Nhân, Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị hai Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và xây dựng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.