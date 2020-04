Cách chức, khai trừ Đảng nhiều cán bộ chủ chốt ở Phú Yên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tấn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho thấy ông Lê Tấn Thảo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Hòa Hiệp Trung, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đông Hòa bị khai trừ khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Văn Tiên đã bị Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam.

Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, ông Nguyễn Văn Tiên khi giữ chức Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường đã thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Tiên đã bị Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Đặng Thị Hồng Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Bà Đặng Thị Hồng Nga đã để xảy ra vi phạm trong quá trình lãnh đạo, sử dụng kinh phí các dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên quản lý.

Ông Đỗ Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tuy An bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, năm 2018, ông Đỗ Sơn đã bị Huyện ủy Tuy An khiển trách do vi phạm trong quan hệ nam nữ nhưng sau đó không khắc phục mà tiếp tục vi phạm.

Ông Đỗ Sơn đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm, chuẩn mực đạo đức, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng./.