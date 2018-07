Cách hết chức vụ trong Đảng đối với cựu Phó Trưởng CA huyện Cam Lộ

Theo trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, đảng viên Chi bộ Tham mưu - Huấn luyện, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Công an tỉnh, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long đã có những vi phạm trong thời gian công tác ở Công an huyện Cam Lộ: Chỉ đạo 3 cán bộ công an huyện tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại buổi đấu giá thanh lý rừng thông của Hợp tác xã Thủy Tây, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ khi không được phân công trong chương trình, kế hoạch công tác của công an huyện, không báo cáo với thủ trưởng trực tiếp; nhận tiền bồi dưỡng của người trúng thầu tại Hội đồng đấu giá nhưng không báo cáo Đảng ủy và Ban Chỉ huy Công an huyện (ông Long đã chủ động khắc phục hậu quả sau khi bị phát hiện).

Với những việc làm trên, ông Long đã vi phạm Quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân; về quy tắc ứng xử của sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên chức trong Công an nhân dân và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Long là đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Cam Lộ, sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang Đảng bộ Công an tỉnh mới phát hiện vi phạm; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật ông Long bằng hình thức cảnh cáo là không đúng thẩm quyền và chưa đúng mức theo quy định của Đảng.

Do vậy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét và quyết định hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật ông Long của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; thi hành kỷ luật ông Long bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng./.

Ông Đặng Trọng Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình VOV.VN - Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Nguyễn Hồng Diên. Các sai phạm khiến tướng Bùi Văn Thành bị cách hết chức vụ trong Đảng VOV.VN - Một trong những sai phạm nghiêm trọng ông Thành mắc phải là ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng Bộ Chính trị cách chức tướng Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân VOV.VN - Thứ trưởng Bộ công an Bùi Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ công an Trần Việt Tân và nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật