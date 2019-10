Cảnh cáo Trung tướng Trình Văn Thống

Từ ngày 28 đến 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40 dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kỳ họp 40 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cán bộ này đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước./.