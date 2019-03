Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh nhận quyết định nghỉ hưu

Chiều 28/3, tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/4/2019.



Phát biểu ghi nhận những đóng góp của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh trong suốt quá trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trải qua 44 năm công tác bằng sự rèn luyện phấn đấu không ngừng, ông Vương Bình Thạnh đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách, chức vụ quan trọng.

Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, ông Vương Bình Thạnh đều phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong gần 8 năm giữ vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Vương Bình Thạnh đã cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân An Giang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, ông Vương Bình Thạnh dù không tham gia công tác nhưng vẫn tiếp tục quan tâm, đóng góp, hiến kế cho tập thể lãnh đạo tỉnh; cống hiến tâm huyết của mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân./.