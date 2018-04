Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bị kỷ luật khiển trách

VOV.VN -Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, ông Nguyễn Thanh đã thiếu kiểm tra để UBND các xã An Bình, An Hải, An Vĩnh cho thuê đất không đúng quy định.